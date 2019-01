Ligue 2 (16e journée) : Le Widad retrouve le podium

La reprise du championnat de Ligue-deux a provoqué un chamboulement considérable au niveau de la hiérarchie. En effet, cette journée, qui a débuté vendredi par une défaite du leader ASO Chlef à Oran, face à l’ASMO (1-0) et de l’US Biskra, autre occupant du podium, à Annaba (1-0), s’est poursuivi samedi avec d’autres surprises.

La JSM Skikda, auteure d’une première phase pour le moins lamentable, a réalisé la meilleure performance de cette 16e manche. Les poulains du nouveau coach Benchouia sont allés à Mostaganem damer le pion au nouveau promu, ESM. L’unique réalisation de cette partie très disputée à été l’œuvre de Khennab (39’). Une précieuse victoire qui permet à la JSMS de prendre ses distances avec la zone de danger et de rester à quatre longueurs du premier relégable. Par ailleurs, l’USM Harrach est revenu de Magra avec un précieux point. Les camarades de Benabderrahmane sont parvenus à tenir en échec la coriace équipe du NCB, à l’issue d’une confrontation à rebondissement ou l’arbitre de la rencontre à sifflé quatre penalties dont trois pour les locaux. Après avoir raté un premier penalty, Hamiti, auteur d’un doublée (63’ SP et 78’ SP), à répondu à chaque fois aux réalisations des Harrachis dont les buts sont signés Medane (58’) et Aouad (78’ SP). Même s’ils restent relégables, les poulains du coach annoncent déjà la couleur pour cette phase retour. De son coté, le nouveau promu, NCM, quitte le podium suite à ce premier faux pas at home. De son coté, le Widad de Tlemcen n’a pas manqué l’occasion de s’illustrer. Les joueurs de l’entraineur Bouali ont disposé, à domicile, de La lanterne rouge, USM Blida, par le score sans appel de (3 à 1). Le WAT s’est tout de suite mis à l’abri de toutes surprises en ouvrant rapidement la marque par l’intermédiaire de Bencherifa (9’). Saadi (22’) à donné de l’assurance au locaux en inscrivant le second but de cette partie à sens unique pratiquement. De retour des vestiaires Messaoudi scelle le sort de cette rencontre (55’). La réalisation de Keboub (77’) ne changera rien au destin de la formation de la ville des roses qui se dirige droit vers les purgatoires. Avec seulement six points au compteur, l’USMB, seule équipe à n’avoir remporté aucune victoire en Ligue-Deux, aura surtout besoin d’un miracle pour assurer son maintien. Grace à cette victoire facile, le WAT retrouve sa place sur le podium pour mieux suivre la course. Par ailleurs, le Raed de Kouba, autre relégable, a encore enregistré un autre faux pas à domicile. Les protégés de Zeghdoud ont été tenus en échec par l’Amel Bou Sâada. Cette partie serrée et très équilibrée, dans l’ensemble, s’est soldée par un score vierge. Le RCK joue ainsi avec le feu.

Rédha M.