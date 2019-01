CRB : Le trio « Groupe Madar-Allik-Amrani » sauvera-t-il le Chabab ?

Le Chabab vit une saison très difficile. L’équipe a terminé à la dernière place du classement, au terme de la phase aller. Elle entame la phase retour, avec un match nul ramené de l’extérieur face à l’ASAM (1-1).

Au vu de la physionomie de la rencontre, on peut aisément affirmer que les Belouizdadis sont passés à côté d’une victoire certaine. Cela au vu des occasions de but nettes que se sont procurés les camarades de Bouchar sans pour autant réussir à les matérialiser au moment où le Chabab menait déjà au score (1-0). L’attaquant du CRB, Atia s’est montré fort maladroit et peu inspiré alors qu’il avait eu à deux reprises au moins l’opportunité de tuer le match, manquant des buts «tout faits». Cela a privé le CR Belouizdad d’une victoire certaine qui paraissait à sa portée à ce moment-là de la partie. Hélas, après une multitude de ratages, le Chabab s’est fait rejoindre au score dans les dix dernières minutes de la rencontre. Alors qu’il espérait arracher les trois points de la victoire pour réduire l’écart qui le sépare des équipes qui le devancent, le CRB se contente d’un seul petit point, mais espère toujours réaliser de biens meilleurs résultats lors des prochains matches et en espérant aussi pouvoir récupérer les trois points qui lui ont été enlevés en début de saison pour les raisons que tout le monde connait à présent.

Les Belouizdadis gardent espoir pour le maintien, malgré la mission des plus difficiles qui attend les Rouge et Blanc en cette phase retour où ils doivent impérativement engranger un maximum de points s’ils espèrent maintenir le Chabab en Ligue-1. La différence avec la période pénible qu’a traversé le CRB durant la phase aller et maintenant réside dans le fait que les conditions actuelles sont bel et bien réunies pour permettre aux joueurs et à l’équipe de bien travailler et de se concentrer sur leur mission. En effet, l’arrivée du groupe ‘’Madar’’, ainsi que celles du nouvel homme fort du Chabab, le charismatique Saïd Allik, qu’on ne présente plus et de l’expérimenté entraineur, Abdelkader Amrani. Le groupe Madar a apuré les dettes du club, payé les joueurs et mis à disposition les moyens qu’il faut pour permettre au CRB de réaliser de bons résultats. Rien ne manque à l’équipe. Le directeur général du club, Saïd Allik, apporte sa très riche expérience et ses compétences dans le football au Chabab. Son savoir-faire sera d’un grand apport à l’équipe de Laâquiba. Par ailleurs, avoir confié la barre technique à un technicien de la trompe de Abdelkader Amrani qui a déjà fait ses preuves sera très bénéfique au Chabab sur le plan technico-tactique où il espère élever son niveau et son volume de jeu pour pouvoir gagner des matches. Lanterne rouge du championnat avec 7 points à surmonter pour quitter la zone rouge, le CR Belouizdad n’a pas encore dit son dernier mot même si sa tâche ne sera pas de tout repos. Il compte jouer ses chances à fond et ne perd pas espoir d’assurer son maintien parmi l’élite. Avec l’apport de son merveilleux public aussi, la venue du trio ‘’Groupe Madar-Allik-Amrani’’, il est capable de faire des miracles. Pour peu que Balegh and Co. se montrent pour leur part à la hauteur des espérances de tous les Chababistes.

Mohamed-Amine Azzouz