Prix « Abou Al Kacem Chebbi 2018 » : Attribué au poète égyptien Rifaât Sallam

Le prix de la création littéraire "Abou Al Kacem Chebbi 2018" a été attribué au poète égyptien Rifaat Sallam pour la traduction vers l'arabe du recueil Les Feuilles de l'Herbe du poète et écrivain américain Whalt Whitman (1819-1892), lors d'une cérémonie organisée vendredi soir à Tunis.

Le lauréat égyptien du Prix, dans sa 34e édition, a "exprimé sa gratitude à la Tunisie et ses intellectuels pour cet intérêt accru à la poésie et à la culture", tout en se félicitant de voir son nom associé au nom d'un grand poète comme Abou Al Kacem Chebbi, rapporte l'agence tunisienne de presse TAP.

Rifaat Sallam est un poète et traducteur égyptien qui publie de la poésie arabe depuis les années 70. Diplômé en journalisme, il est aussi un critique littéraire et traducteur de chefs-d’œuvre de la poésie universelle. Il est auteur de diverses études distinguées dans le domaine littéraire.

La 34e édition du prix "Abou Al Kacem Chebbi" a été consacrée à la traduction de la poésie. Le prix s'intéresse dans chaque édition à une branche de la création littéraire et artistique (roman, théâtre, poésie et autres).

Lancé en 1984, ce prix annuel est une récompense littéraire destinée aux créateurs arabes. Par ailleurs, une mention spéciale a été attribuée au poète libanais Paul Chaoul qui est un critique littéraire et traducteur de poésie française qui publie depuis les années 70. Il compte plusieurs ouvrages sur la culture maghrébine moderne et l'art contemporain arabe (poésie, essai, théâtre...).