L’Entrefilet : Le Prix Benguettaf

Le Café culturel de l’association Numidya de Bordj Bou Arreridj a eu la lumineuse idée de lancer la première édition du prix M’hamed Benguettaf de l’écriture dramatique. Les auteurs en herbe trouveront là un tremplin à leurs œuvres. Ce prix soutenu financièrement par le ministère de la Culture et l’Office national des droits d’auteurs, concerne les textes originaux (pas les adaptations ou les monodrames), qui n’ont jamais été publiés partiellement ou totalement, ni sur papier, ni sur internet, et qui n’ont jamais été produits que ce soit en Algérie ou à l’étranger. Ouvert à tous les auteurs algériens sans distinction d’âge ou du lieu de résidence, ce prix est ouvert dans un premiers temps aux textes écritsq en langue arabe classique ou dialectale. Les candidats devront envoyer leurs œuvres avant le 15 janvier prochain. Il est aussi prévu le prochain lancement du prix M’hamed Benguettaf de l’écriture dramatique pour enfants.

R. C.