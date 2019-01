Le nombre de visiteurs au Louvre bat tous les records : Le revers d’un succès

Avec plus de 10 millions de visiteurs, le Louvre reste le premier musée du monde : record battu, mais à quel prix : le trop-plein empêche de voir sereinement les oeuvres. Et nécessite des heures de queues. Avec plus de 10,2 millions de visiteurs en 2018, (8,1 millions l'an dernier, le Louvre a été, une fois encore, le musée le plus fréquenté dans le monde. D'autres établissements culturels dépassent les 5 millions de visiteurs dans le monde, notamment: le Musée National de Chine à Pékin, l'Air and Space museum, de Washington, le MET, à New York, les musées du Vatican, celui des Sciences à Shanghaï, le Museum d'histoire naturelle, deWashington, le British museum à Londres, le Tate museum toujours à Londres ou l'Hermitage de Saint-Petersbourg. En France, affluences aussi pour le Centre Pompidou ou Orsay qui voient passer plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Si les comptables y trouvent leurs comptes, ce n'est plus forcément le cas des visiteurs, surtout pour les authentiques amateurs d'art. Andy Warhol prédisait que les musées allaient devenir des centres commerciaux : c'est fait.



Difficile de voir la Joconde



Les chiffres sont impressionnants puisque l'affluence de ces 20 plus notables musées de par le monde ont accueilli en un an plus de 120 millions de visiteurs. Autant dire, qu'après avoir fait la queue dans le froid ou sous la pluie (aucun abri proche de la pyramide du Louvre ou des escaliers du Grand Palais à Paris) et à la billetterie, on se bouscule devant les oeuvres et la lecture des cartels est quasi impossible, voire même la vision complète d'un tableau. Inutile même de penser au recueillement souvent nécéssaire à une bonne compréhension de l'oeuvre. Que dire des foules agglutinées face aux blockbusters des musées, ceux qui attirent la foule et sont le passage obligé des innombrables groupes : "La Joconde" au Louvre de Paris, "Guernica" au musée Reina Sofia à Madrid, "La Verseuse de lait" de Vermeer au Rijksmuseum d'Amsterdam ou "L'autoportrait au chapeau" de Van Gogh au MET de New York, qui plus est, sont souvent cachés par des cannes de selfies, pourtant interdites, car dangereuses pour les oeuvres. Mais aussi pour les visiteurs.... Et que dire des expositions "grand public" que les musées sont obligés d'afficher régulièrement, ne serait-ce que pour remplir des caisses vidées de leurs subventions. Ainsi pour le Louvre, les expositions Vermeer et celle simultanée Carvage ont attiré 530.000 visiteurs... en trois mois. Et l'exposition Delacroix a battu le record de fréquentation du musée avec 5.100 visiteurs par jour, d'autant que victime de son succès, le musée a ajouté 11 nocturnes permettant à 25.000 personnes supplémentaires de voir, dans la cohue, les oeuvres d'un des plus grands peintres du XIXe siècle. Cocorico? même pas: le record reste pour la Fondation Vuitton du Bois de Boulogne, les 278 oeuvres de la collection Chtchoukine qui ont recueilli plus de 1,2 millions de visiteurs, près de 10.000 par jour l'an passé. Les conservateurs ne disent pas dans quelles conditions...



Afflux mondial



Reste que cet afflux mondial (1,4 milliard de touristes, + 175% entre 1990 et 2016) qui devrait encore doubler ces vingts prochaines années pose problème. Si en France et à Paris notamment, on se réjouit du nombre sans cesse croissant du tourisme (souvent de masse) au point d'en vouloir encore et encore, certaines villes ont déjà pris des mesures limitant le nombre de personnes dans leurs sites historiques. Venise, ville-musée par excellence et ses 55.000 habitants voit déverser 30 millions de touristes chaque année : des rues sont passées à sens unique pour piétons!, des guichets limitent les entrées dans les lieux les plus connus, un péage journalier est instauré, etc.

A Florence, on arrose systématiquement les parvis des églises et musées afin de dissuader les touristes de rester sur place et d'y manger un fast food. A Duvrovnik (43.000 habitants, 4.3 millions de visiteurs), pour conserver le label Unesco, la mairie croate a limité à 10.000, puis 8.000, et désormais 4.000 le nombre de visiteurs quotidiens pour le passage dans la vieille ville. Avec là aussi une augmentation notable de la taxe de séjour...



Éviter la foule ?



Conséquence de cet afflux massif, les musées, surtout les plus connus aux oeuvres les plus célèbres, connaissent une fréquentation en hausse constante entrainant des queues interminables, surtout pour les visiteurs individuels.

A Paris, notamment il faut souvent compter entre 45 et 120 minutes d'attente avant de pouvoir entrer, et retrouver une autre foule, parfois même avec un billet acheté d'avance présentant pourtant un coupe file . Et ce dans des conditions déplorables, pas d'abris, pas de sièges, pas d'informations. Ce qui n'est pas le cas des musées moins courus, Carnavalet, Immigration, Romantique, Art Moderne, Balzac... et aussi en nombreux en province, certains étant gratuits. Alors, si on ne peut pas toujours éviter ces désagréments, parfois on peut les contourner. En organisant sa visite longtemps à l'avance, en réservant via Internet (mais alors attention, pas question de changer d'horaire), en venant tôt, mais pas trop, la plupart des musées parisiens ouvrent généralement à 11 heures... mais les premiers visiteurs sont déjà présents une heure avant !, éviter les périodes de vacances scolaires si possible, éviter les premiers (et les derniers) jours d'une exposition grand public toujours remplies, préférer les nocturnes mais arriver bien avant la fermeture (musclée et précipitée).

Et prendre son temps : mieux s'attarder à quelques oeuvres que de vouloir tout voir. Quitte à revenir... et (re)faire la queue et subir de nouvelles bousculades.

R.C. et Agence