Note de lecture : Plongée dans une vertigineuse violence

Le dernier roman de Yasmina Khadra, Khalil, nous replonge dans le drame de la capitale française avec les attentas kamikazes qui ont endeuillé la France, le 13 novembre 2015.

Yasmina Khadra qui fait de l’actualité les thèmes de ses romans, revient sur les lieux du crime abject pour nous restituer d’une manière romancé les faits et les motivations, ici ceux des kamikazes venus d’une localité belge, jusque-là anonyme, Molenbeek.

En véritable spécialiste depuis « A quoi rêvent les loups » où il était impliqué en tant que militaire dans la lutte antiterroriste jusqu’à Khalil en passant par l’Attentat et Les Sirènes de Baghdad, Yamina Khadra interroge l’histoire et l’actualité morbide du terrorisme pour se poser les questions qui taraudent le monde.

Qu’est-ce qui fait que quelqu’un naît quelque part dans ce monde se retrouve pour le sacrifice suprême en se faisant exploser en kamikaze pour faire le maximum de victimes ? Quelles sont ses motivations et quelles ont été ses transformations qui ont fait de lui un zombie ?

Avec un réalisme déconcertant et une approche inédite, l’auteur prend le lecteur à témoin pour lui fait découvrir l’autre aspect de l’humanité. Ses mots sont des images et le lecteur visualise l’horreur et la violence même s’il prend le soin de semer une part d’humanisme dans ce monde immonde. Yasmina Khadra livre son analyse sans juger et il en est ainsi avec Khalil, un jeune Marocain qui vit avec ses parents à Molenbeek, en Belgique. Il fréquente la mosquée quand il a mis fin à ses rêves d’adolescent. Il veut mourir en martyr en participant aux attentats de Paris. Il était prêt à mettre fin à sa vie pour devenir quelqu’un comme lui dit l’imam à qui il voue une grande admiration. Le jour J arrive et à bord d’un véhicule qui l’emmène à Paris avec «ses frères», Khalil est dans un état de grâce avant qu’un incident de dernière minute ne tiraille sa conscience. Sa ceinture d’explosifs est restée muette au moment voulu. Le dispositif de la mort était défectueux. Pour Khalil, c’est la déchéance. Il a peur d’être pris pour un lâche et veut comprendre ce qui s’est passé. Il repart en Belgique et il erre de cache en cache, trouve un toit auprès de ses amis d’enfance. Inévitablement, il est questions des attentats et des amis kamikazez. Khalil défend ses frères au grand étonnement de ses amis belges.

Khalil comme tous les livres de Yasmina Khadra accroche dès l’entame et se lit d’une traite. Le voyage au bout de l’horreur est assuré.

Abdelkrim Tazaroute