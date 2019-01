Accidents de la route : 6 morts et 56 blessés durant les dernières 48 heures

Six personnes ont trouvé la mort et 56 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile rendu public hier. L'accident qui a provoqué le plus de victimes s'est produit dans la wilaya de Saida, où une personne est décédée et quatre autres ont été blessées suite au renversement d'un véhicule léger sur la RN 92, dans la commune de Youb, précise la même source. Par ailleurs, trois personnes sont décédées à Constantine suite à l'inhalation de gaz monoxyde de carbone: deux à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, dans la commune d'El Khroub, un homme âgé de trente ans et une femme enceinte de vingt-neuf ans, et un autre homme âgé de trente-trois ans à la cité Karabssi, dans la commune d'Ouled Rahmoun. Vingt-quatre autres personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain ont été secourues et ont reçu sur place les soins de première urgence, prodigués par les unités de la Protection civile: trois dans la wilaya de Naâma, quatre à Tissemsilt, quatre à Blida, trois à Sétif, quatre à Constantine et six à Bouira. Les victimes ont été ensuite évacuées dans un état «satisfaisant» vers les établissements de santé, indiquent les services de la Protection civile.