Braille : Un moyen pour l’insertion des non-voyants

Des factures de la SEEAL, des dépliants de la CNAS en braille. Des contes pour enfants et des romans, les imprimantes et les cours empruntent aussi la même voie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les non-voyants, afin de mieux communiquer avec le monde extérieur.

C’est un fait, la prise en charge des handicapés a enregistré, ces dernières années, un saut qualitatif, comparée aux années précédentes. C’est le cas précisément pour la catégorie des non-voyants, qui a bénéficié de l’arrivée du braille, en Algérie, comme invention, pour établir des passerelles, à même de faciliter la vie à cette population ou tout simplement lui permettre d’accéder au savoir, et ce, dans le cadre de l’égalité des chances, rendue obligatoire, à la faveur du principe de l’éducation garantie, pour tous les enfants.

En effet, les efforts consentis pour l’insertion des enfants souffrant de ce handicap se poursuivent, non seulement par l’intégration scolaire de cette catégorie mais également par l’adoption de méthodes susceptibles de l’aider à surmonter le handicap.

Il faut signaler, à vrai dire, que si, il y a quelques années, la scolarisation de l’enfant handicapé visuel relevait de l’utopie, du fait du manque de structures spécialisées, de personnel qualifié ou encore de supports pédagogiques adaptés aux besoins de cette frange de la population, aujourd’hui, l’on s’achemine vers l’ère du braille et du numérique qui font leur entrée dans les écoles qui s’ouvrent aux enfants vivant avec un handicap visuel.



Plus de 14.000 manuels en braille pour la rentrée 2017/2018



Les chiffres du ministère de l’Education nationale font état, pour la rentrée scolaire 2017/2018, de plus de 600 élèves du cycle secondaire qui ont bénéficié de manuels, en braille, conçus dans 7 matières. Aussi, l’Office national des publications scolaires a lancé, dans le cadre de ce rendez-vous, l’impression de 14.868 manuels scolaires, en transcription tactile à points saillants, pour les trois paliers d’enseignement. Aujourd’hui, il existe une volonté réelle des pouvoirs publics à améliorer la prise en charge de plus de 20.000 enfants handicapés scolarisés, qui ont eu leurs lots de livres scolaires édités en braille. Le souci de faciliter la scolarité de l’enfant non-voyant remonte, en fait, à l’année 2000, avec l’inauguration d’une imprimerie en braille, qui a assuré, à ce jour, l'édition de 18.259 livres. Il faut dire que l’Algérie s’est dotée également, en 2007, d’une bibliothèque sonore, première du genre. Elle est ainsi le premier pays en Afrique et dans le Monde arabe à s’être dotée de cet outil didactique. La bibliothèque en question est constituée de livres en braille et de CD, appelés livres parlés, qui constituent, pour les sourds et les malvoyants, les supports de base pour leur apprentissage. La documentation est transcrite en braille, alors que la traduction se fait simultanément en arabe, français et anglais. Une initiative qui avait, rappelons-le, pour principal objectif, lors de son lancement, la mise sur CD de 38.000 livres scolaires en braille et la création de 55.000 livres de culture générale. Il y a lieu de préciser que ce projet, dont le coût tournait autour de 14 milliards de centimes, s’inscrivait dans une démarche, à même de permettre aux handicapés, de manière générale, d’améliorer leurs connaissances mais aussi d’accéder aux loisirs, notamment la lecture, considérée, jusque-là, comme un rêve difficile à atteindre pour les handicapés visuels, d’autant plus que cette technique permettait déjà de stocker 50 heures d’informations sur un livre parlé numérique appelé Daisy (Digital Accessible Information System), basée sur un logiciel pour la création d’une formation adaptée aux personnes vivant avec des besoins spécifiques. Aujourd’hui, le progrès et la modernité sont utilisés, une fois de plus, à bon escient pour lutter contre les disparités entre les enfants, afin de leur permettre de jouir du droit de l’éducation. Samia D.