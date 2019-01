Grand angle : Dialogue de sourds ?

Blocage, «guerres» d’influences, pressions diplomatiques, alliances d’intérêts, le Conseil de sécurité de la Maison Onu ressemble à s’y méprendre à une arène de gladiateurs. Le premier qui met le genou à terre se verra éjecter de ce «jeu» de stratégie. Face à ce conclave, le reste du monde compte les coups et les subit souvent. Car les consensus deviennent de plus en plus irréalisables. D’une part, à cause des tensions multiples qui secouent certaines régions de la planète et où Russes et Américains se livrent une bataille de contrôle sans merci, et, d’autre part, l’avènement d’un Donald Trump unilatéraliste et isolationniste plus que tous ses prédécesseurs et surtout aux décisions imprévisibles. L'Amérique a largué les amarres, notent certains diplomates. Le durcissement américain impactera certainement le fonctionnement de cette instance. L’année 2018 a été marquée par la désunion. Les échanges ont souvent été brutaux, et plus personne ne s'écoute. Les votes de procédure se multiplient et les positions sont polarisées, affirme-t-on en coulisses. En public, le ton est parfois acerbe et se résume en une seule phrase : «c'est à prendre ou à laisser», a ainsi dénoncé le Russe Vassily Nebenzia, lors d'une session sur la Centrafrique. Pour Moscou, les maux du Conseil sont à imputer «aux plumes, monopolisées par la troïka», autrement dit les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Qu'en sera-t-il de l'harmonie avec l'Allemagne, l'Afrique du Sud — deux candidats à très long terme à un siège de membre permanent — ou l'Indonésie, accompagnées de la Belgique et de la République dominicaine ? Ces pays, qui ont fait leur entrée, en ce début d’année, au Conseil de sécurité en tant que membres non permanents, devront- ils composer ou réussiront-ils à établir un certain équilibre, à l’heure où les appels à une réforme de l’Onu et du Conseil de sécurité deviennent de plus en plus audibles ? Les rouages hérités de l’après-guerre ont montré leurs limites et provoquent déjà des relents de rejet… Le 21 décembre, la Bolivie, membre non permanent sortant, a aussi laissé éclater sa colère. «Nous exigeons d'être pris en considération», a lancé ce pays, critiquant un «manque de transparence et de respect», lors de négociations chaotiques sur l'envoi d'observateurs sur le sol yéménite…

M. T.