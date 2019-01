Elections en RD Congo : Pour la vérité des urnes

L'Afrique, les États-Unis et l'Europe ont demandé à Kinshasa de respecter le choix des électeurs congolais après le scrutin présidentiel historique de dimanche dernier pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. La puissante Eglise catholique congolaise demande exactement la même chose. Sa conférence épiscopale a même suscité la colère de la majorité pro-Kabila et de la commission électorale pour avoir laissé entendre qu'elle connaissait déjà le nom du vainqueur.

La commission électorale n'a toujours pas précisé si elle proclamerait aujourd’hui comme prévu les résultats provisoires ou si elle reporterait son annonce à cause de la lenteur de la remontée des résultats. L'élection présidentielle de dimanche doit désigner le successeur de Joseph Kabila, premier dirigeant congolais à renoncer au pouvoir sous pression de la Constitution et non des armes. Trois candidats - sur 21 - sont vraiment en course pour sa succession : le candidat du pouvoir et de M. Kabila, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux opposants Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Ces élections sont «historiques», a répété un porte-parole des Nations unies vendredi qui ajoute : «Il est important que le calme continue à prévaloir, pendant le comptage des voix et l'attente des résultats». Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni vendredi à huis clos pour discuter de l'élection mais, après deux heures de discussion, les membres du Conseil ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un communiqué commun.

R. I.