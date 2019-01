Prisonniers politiques sahraouis au Maroc : L’UE, préoccupée face aux mauvais traitements

La Vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, a indiqué que l'UE suit de près la situation des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim Izik dans les prisons marocaines, soulignant que l'UE a exprimé régulièrement ses «préoccupations concernant les cas présumés de mauvais traitements et d'impunité» que subissent ces détenus.

Interrogée au sein du Parlement européen (PE) au sujet de la situation de quatre prisonniers sahraouis du groupe Gdeim Izik, condamnés en 2013 à une peine capitale de 20 ans et soumis à des périodes continuelles d'isolement et au mauvais traitement, Mme Mogherini, également Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, a affirmé que l'UE suit de près la situation des détenus sahraouis dans les prisons marocaines. Les quatre détenus sahraouis, Sidi Abdallah Abbahah, Mohamed Bourial, Mohamed Lamin Haddi et El Bachir Khadda, sont des prisonniers politiques appartenant au groupe «Gdeim Izik», qui avaient été condamnés en 2013 à des peines capitales de 20 ans. Ils ont été déplacés entre différentes prisons marocaines et se trouvent maintenant à Tiflet où ils subissent des tortures et des mauvais traitements, a-t-on indiqué dans la question adressée à Mme Mogherini. Les quatre prisonniers ont été soumis également à des périodes d'isolement continuelles, n'ayant aucun contact humain et privés de leurs droits. Depuis le 16 septembre 2017, ces prisonniers sont confinés dans l'isolement total sans accès aux journaux, aux livres, à la radio ou à la télévision. «Les quatre prisonniers sahraouis sont constamment insultés et menacés par d'autres personnes, dont les gardiens de la prison», a-t-on alerté. Les eurodéputés se sont, à la même occasion, interrogés sur la «raison» qui a permis au Maroc de rester à l'abri d'une condamnation par l’UE, alors qu'il continue à faire subir aux prisonniers sahraouis des pratiques de mauvais traitement, transgressant les droit de l'homme les plus fondamentaux. «Le Comité des Nations unies contre la torture a eu à dénoncer ces cas de torture et de violation du droit international», a-t-on rappelé. Dans sa réponse écrite, Mme Mogherini a assuré que le suivi de la situation des détenus sahraouis dans les prisons marocaines inclut «la présence de la délégation de l'UE à Rabat en tant qu'observateur lors des procédures civiles», ajoutant que «des représentants de la délégation de l’UE se réunissent régulièrement avec le Conseil national des droits de l’homme pour améliorer les conditions de santé et de détention des prisonniers du groupe Gdeim Izik».



Deux ressortissantes espagnoles expulsées par la police marocaine d’El-Aâyoune occupée



La police marocaine a expulsé, en début de semaine, deux ressortissantes espagnoles, Patricia Ibanez et Irati Tobar, qui se trouvaient au domicile d’une famille sahraouie à El-Aâyoune occupée, a rapporté la presse espagnole. Irati Tobar, qui se trouvait encore à Agadir, a affirmé à l'agence de presse espagnole que «plusieurs agents marocains se sont présentés au domicile de cette famille, avant de leur demander de prendre leurs affaires et de quitter les lieux». «Ils nous ont dit qu’ici, c’était le Maroc, et qu’on y venait pour le tourisme et non pour faire de la politique. De plus, nous devrions, pour notre propre sécurité, être dans un hôtel, et non pas chez un particulier», a fait savoir la ressortissante espagnole. Cette dernière, citée par le même média, a assuré qu’elles ne participaient à aucune activité politique et avaient choisi de loger chez la famille sahraouie sur les conseils d’amis originaires du Pays basque. Patricia Ibanez a confié, de son côté, qu’«à l'extérieur de la maison, il y avait un fourgon de police marocaine et un autre véhicule aux vitres teintées, et au coin de la rue, un taxi». «Ils nous ont dit que nous pourrions visiter la ville, mais ne pas rester avec une famille», a-t-elle précisé.

«Nous avons essayé de parler et d'expliquer aux policiers le motif de notre visite chez cette famille, mais il n'y avait aucun moyen. Nous avons été obligés de revenir à la maison et prendre nos valises avant d'être expulsées à 644 kilomètres vers la ville d'Agadir», a ajouté Mme Ibanez. Les deux Basques profitaient de quelques jours de vacances à El-Aâyoune occupée, chez un ami sahraoui résidant au Pays basque.