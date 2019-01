campagne de dénigrement visant le pays : La présidente du CRA dénonce des informations partiales

La présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda Benhabilès, a réfuté hier les fausses informations véhiculées par certaines ONG concernant le refoulement de migrants arabes aux frontières sud du pays.

Dans une déclaration à la presse, la présidente du CRA s’est étonnée de la teneur des allégations erronées découlant des différents rapports de ces organismes et de «la partialité des informations» relevées sur le traitement que réserve l’Algérie aux immigrés. «Pour lancer une nouvelle campagne de dénigrement contre l’Algérie, les ONG ont trouvé, cette fois ci, dans la décision des autorités publiques de renvoyer une centaine de ressortissants syriens, soupçonnés de liens avec les groupes terroristes, une bonne manière pour s’acharner contre notre pays», a-t-elle ainsi affirmé.

Elle faisait allusion à la déclaration du Haut commissariat des réfugiés de l'Onu évoquant, jeudi dernier, le sort de 120 personnes originaires de pays arabes, dont 100 sont portées disparues et vingt autres sont actuellement bloquées dans le désert, depuis le 26 décembre 2018, après avoir été emmenées par les autorités algériennes vers la frontière avec le Niger.

Le directeur en charge de la migration au ministère de l’Intérieur, Hacène Kacimi, a quant à lui, expliqué que les personnes refoulées dernièrement aux frontières sud du pays «ne sont pas des migrants».

Âgés de vingt à trente ans, ces individus présentent un «danger pour la stabilité nationale» et une «menace pour la sécurité». Réagissant à cet acharnement médiatique, la présidente du CRA rappelle que l’Algérie accueille depuis plusieurs années des ressortissants arabes «en raison, d’abord, des liens fraternels qui lient l’Algérie à ces pays» et ensuite «par devoir moral de venir en aide à ces personnes migrantes qui ont trouvé en Algérie un accueil favorable et une prise en charge nécessaire».

Ce n’est pas la première fois que l’Algérie se voit ciblée par ces ONG voulant ainsi influer sur les décisions souveraines de notre pays, concernant la nécessité de préserver sa sécurité intérieure. Pour rappel, l'Algérie a déjà accueilli plus de 50.000 réfugiés syriens pour des raisons humanitaires.

S’ajoutent à cela les quelque 90.000 migrants clandestins des pays africains qui arrivent chaque année en Algérie, un flux considéré comme une «véritable préoccupation», en plus des ressortissants d’autres pays, même s’ils ont rentrés illégalement en Algérie.

Ces derniers y ont trouvé refuge et un abri sûr, car elles ont bénéficié de toute l’assistance requise pour leur prise en charge, contrôles, repas et autres nécessités. S’agissant des opérations de rapatriement l’Algérie n’a enfreint aucun engagement, assure la présidente du CRA. «Le rapatriement des migrants se fait toujours dans le respect des accords avec les pays d’origine» comme c’était le cas avec le rapatriement des 360 migrants du Niger, en juin dernier et les représentants de l’organisation internationale des migrations ont pu constater devisu le déroulement de l’opération.

«L’Algérie a toujours travaillé conformément au droit humanitaire international», a enfin déclaré Mme Benhabilès, ajoutant que notre pays «a tous les arguments qui font taire ces ONG qui trouvent dans l’exploitation politicienne des drames humanitaires, un fonds de commerce privilégié».

Tahar Kaidi