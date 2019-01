Élus du FLN : Soutien absolu au président de la République

L’initiateur du Forum national des anciens élus du FLN, Bedda Mahdjoub, a exprimé hier à Blida le «soutien absolu» de son association au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à parachever son œuvre d’édification du pays. «Tous les élus (anciens et actuels) du FLN soutiennent le choix de la continuité et appellent le président de la République à poursuivre sa mission à la tête de l’Etat», a soutenu M. Bedda Mahdjoub, lors d’une rencontre ayant réuni des anciens élus du FLN, à la salle omnisports chahid Bâaziz de Blida. Il a expliqué que cette position est dictée par une volonté de «renforcer la stabilité et de préserver les acquis réalisés tout au long des deux décennies écoulées». M. Bedda, qui a loué les réalisations importantes du président Bouteflika dans tous les domaines, ayant permis notamment de «délivrer du pays du spectre de l’endettement, outre la réalisation de centaines d’universités, d’hôpitaux, de centres de sante et de réseaux routiers, AEP et de gaz naturel», a également souligné «l’accompagnent de ces réalisations par un arsenal juridique à la base de l’instauration d’un Etat de droit et de la consolidation de la place de l’Algérie sur la scène internationale». Il a estimé que M. Bouteflika, en tant que Chef de l’Etat, «est une fierté pour chaque Algérien» car, a-t-il poursuivi «il a réussi à protéger le pays des crises qu’ont vécu certains pays voisins et préserver les composantes de l’identité nationale qui sont l’islam, l’arabité et l’amazighité». Sur un autre plan, M. Bedda a félicité les nouveaux élus du Conseil de la Nation, en saluant la «bonne organisation» et la «transparence» ayant marqué le processus électoral. La rencontre régionale de Blida est la 7e du genre, depuis la première organisée le 6 octobre dernier à Alger.