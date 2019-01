PT : La convocation du corps électoral mettra fin aux supputations

La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a fait état, hier à Alger, de la tenue courant janvier d’une réunion du Comité central pour élire les membres du Bureau politique et arrêter un plan d’action pour la concrétisation des décisions et objectifs du 7e congrès, organisé en décembre dernier. Lors d’une réunion des membres du Comité central des wilayas du Centre du PT, Mme Hanoune a indiqué que «le Comité central se réunira, janvier courant, pour élire un nouveau Bureau politique et arrêter un plan d’action pour la concrétisation des décisions et objectifs du 7e congrès, dont celui d’intégrer 100.000 nouveaux militants», qualifiant ce congrès de «réussite» et de «victoire pour le multipartisme politique». Par ailleurs, la SG du PT a salué la politique de l’Etat visant «la création de poste d’emploi dans certains secteurs et la titularisation de plus de 170.000 employés» ainsi que «les réalisations accomplies dans le secteur de l’Habitat, notamment le lancement de la formule du logement locatif promotionnel (LLP), affirmant que «ces réalisations montrent qu’il était possible de réaliser des victoires en dépit des difficultés de la situation». Estimant, d’autre part, que «la convocation du corps électoral par le Président de la République mettra fin à toutes les supputations et amènera tout un chacun à se positionner», elle a affirmé, concernant la prochaine présidentielle» qu’elle soit organisée ou non à la date prévue, l’élection d’une assemblée constituante était la seule issue à la situation actuelle du pays». Evoquant la situation internationale, la SG du PT a fustigé «l’expansion des guerres et de conflits en 2018, la généralisation de l’ingérence dans les affaires internes des pays et la baisse des prix de pétrole pour sauver le capitalisme sauvage».