TAJ réitère son appel au président Bouteflika à se porter candidat

Le président du parti Tajamou’e Amel Jazaïr assure que sa formation politique jouera un rôle «important», lors de la prochaine élection présidentielle, réitérant par la même son appel au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à se porter candidat pour le prochain mandat.

Amar Ghoul qui s’exprimait, hier, à Alger, lors de l’ouverture de la première session du Conseil national issu du 1er congrès a déclaré que son parti «souhaite que les prochaines élections présidentielles constitueront un jalon pour le renforcement des acquis du pays» et souligne que TAJ «jouera un rôle central et essentiel lors de cette échéance».

Après avoir rappelé le soutien «indéfectible» et «continu» du parti au Président de la République, il a réitéré son appel à M. Abdelaziz Bouteflika de «continuer» à diriger le pays et de se présenter aux prochaines élections et soutenu que TAJ « approuvera « toute décision prise par le président. « L’Algérie a réalisé sous la direction de M. Bouteflika et à travers les différents programmes de nombreux acquis que nul ne peut nier. Je reconnais qu’il existe encore des insuffisances à la lumière des nouvelles exigences, mais tout cela s’inscrit dans le cadre de l’acquis et de l’ambition qui doivent être considérés comme un effort humain», a-t-il expliqué. S’exprimant au sujet de l’initiative du consensus national prônée par sa formation, le président de TAJ a affirmé que «la forme du consensus national importe moins que son contenu et ses résultats pour la construction de l’Algérie» et a noté que cet espace «qui peut être tenu sous forme de conférence, rencontre ou assises nationales, devrait être valable en tous temps et tous lieu et réunira toutes les propositions et les initiatives sans imposer aucun point de vue». Il a estimé également qu’il «était tout a fait naturel qu’il soit encadré par l’Etat et placé sous l’égide du Président de la République».

M. Amar Ghoul a évoqué, par ailleurs, les objectifs les plus importants de son initiative, à savoir «contenir la scène politique, se tenir au courant de l’évolution de la situation et trouver des solutions aux problèmes actuels, évaluer les résultats obtenus, surmonter les lacunes et relever les défis». Il s’agit également de faire face aux menaces, de renforcer la confiance et l’appartenance à la patrie et «d’immuniser» notre pays contre tout agenda le visant et déjouer, toutes les idées destructrices tendant à « briser « l’unité nationale, et de construire l’Algérie avec les bras de tous ses enfants. «Réunir tous les enfants de la patrie est un devoir sacré», a-t-il considéré, soulignant la nécessité de créer une atmosphère «sereine» pour résoudre les problèmes. Pour M. Ghoul, TAJ se caractérise par un discours responsable et des décisions étudiées qui «prennent en considération» l’intérêt du pays. Il dira également que son parti occupe une place «importante» à travers son groupe parlementaire à l’Assemblée Populaire Nationale et ses membres au Conseil de la Nation. «Nous avons acquis une place prestigieuse sur la scène politique nationale et nous constituons une force de proposition qui œuvre à unir toutes les forces vives du pays», a-t-il assuré.

Il convient de souligner que la première session du conseil national de TAJ a instauré un débat sur la vision du parti pour l’Algérie à l’horizon 2050 et examine les grandes lignes du plan quinquennal 2019-2024 du parti, ainsi que son programme annuel pour 2019. Cette session intervient après la tenue du premier congrès national du parti, qui a vu la réélection de M. Ghoul pour un nouveau mandat.

Salima Ettouahria