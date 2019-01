Classement des monuments : Accélérer le processus

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi qui a effectué hier, une visite de travail à Bordj Bou Arreridj, il a indiqué que plus de 1.000 monuments sont classés au niveau national. «Nous œuvrons à augmenter le rythme de classification de ces monuments comme les sites archéologiques, les mosquées et les zaouïas pour permettre leur protection» a précisé le ministre qui a noté que sans cela on ne peut décrypter l’histoire de l’Algérie. Ils sont les témoins des époques traversées a-t-il déclaré également. M. Mihoubi qui s’est rendu justement dans un des sites proposés pour être classés, à savoir le village d’El Koléa où il a relevé que ce dernier dispose de particularités, dont d’anciennes casbahs bénéficiera du statut de secteur sauvegardé.

Le ministre qui a noté un intérêt des enfants de la région pour la préservation de son cachet architectural et historique a affirmé qu’aucun changement ne peut le toucher sans l’avis des experts du ministère. Il a annoncé que le système d’irrigation du village qui n’a pas son pareil ailleurs sera retenu également comme patrimoine immatériel. De même que la zaouia dont l’image a été immortalisée par une chaîne nationale qui est diffusée à chaque appel à la prière.

Le ministre a annoncé un soutien en matière d’équipements et de livres éducatifs et religieux. Le collège de la localité voisine de Zemmoura qui date de l’époque ottomane aura droit au même traitement pour faciliter son rayonnement culturel et historique a déclaré M. Mihoubi qui a évoqué la dimension touristique de ce site trés visité.

M. Mihoubi n’a pas manqué de revenir sur cette histoire en notant que la contribution de Zemmoura et Tassameurt a été déterminante, particulièrement à travers la formation d’imams et d’ulémas qui ont eu un apport réformateur et éducatif certain.

Le ministre qui a été à la fin de la visite, l’invité du café littéraire de Bordj Bou Arreridj a insisté sur l’importance de ce genre d’espaces pour discuter de l’actualité du secteur et répondre aux questionnements. «J’ai instruit les Directions de la culture des wilayas pour appuyer ces espaces qui nécessitent un cadre légal et réglementé pour pérenniser leurs activités» a-t-il dit.

Les cafés littéraires qui se développent apportent beaucoup pour l’éveil de la conscience culturelle.

Rappelons que les habitants de la localité d’El Koléa ont tenu à honorer le Président Abdelaziz Bouteflika, ils ont chargé le ministre de la Culture de lui transmettre leurs salutations et leurs remerciements pour les efforts qu’il a déployés pour le développement de leur région en particulier et le pays en général.

F. D.