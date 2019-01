Rencontre nationale des directeurs de l’éducation : Assurer le bon déroulement de l’année scolaire

L’exploitation des listes d’attente prolongée tout au long de l’année 2019.

«Assurer la scolarité des enfants en garantissant la stabilité du secteur.» Tel est le mot d’ordre lancé, hier, par la ministre de l’Éducation nationale, qui a présidé une rencontre nationale avec les directeurs de l’éducation des 48 wilayas.

En effet, à la veille de l’entame du 2e trimestre, Nouria Benghabrit à réitéré son engagement à consacrer le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaire sociaux pour la résolution des problèmes posés et la préservation de la stabilité du secteur et annoncé à cette occasion la tenue prochaine d’une rencontre avec l'Union nationale du personnel de l'Éducation et de la formation (UNPEF) pour trouver des solutions à leurs revendications. «Nous avons des rapports apaisés avec nos partenaires sociaux. Nous avons identifié l’ensemble de nos points faibles et en même temps nous sommes en train de travailler pour les résoudre. Nous n’avons pas intérêt à ce que nos fonctionnaires aient des problèmes ou qu’ils n’arrivent pas à résoudre leurs problèmes d’ordre socioéconomique», a-t-elle expliqué. La ministre de l’Education nationale a affirmé que ces efforts «n'ont jamais cessé d'inclure le secteur en dépit de la conjoncture difficile et de la situation financière particulière du pays».

Aussi, a-t-elle appelé à faire montre de vigilance et de sens de responsabilité et à déployer davantage d'efforts au service du pays et des élèves pour la concrétisation des principes sous-tendant la stratégie du secteur, à savoir, l'équité, la qualité et la transparence et ce, afin de préserver la stabilité du pays.

Elle a insisté également sur l’importance d’une gestion de proximité et d’une formation tout au long de la carrière professionnelle. «Vous avez un rôle à jouer dans l’amélioration des performances du secteur, notamment à travers le projet de service qui ne doit pas être théorique mais plutôt coller au plus près de la réalité du terrain et aux besoins de ses acteurs», s’est adressée Mme Benghabrit aux directeurs des wilayas.



86% des élèves ont obtenu la moyenne dans le cycle primaire et 66% dans le moyen



Cette gestion de proximité aura pour effets de mettre en place un climat de confiance et de sérénité à l’échelon local, et partant à l’échelle nationale. D’autant que des voix s’élèvent pour tenter encore une fois de compromettre la stabilité du secteur et la scolarité des enfants, une stabilité acquise au prix d’importants efforts et d’investissements considérables de l’Etat qui n’a jamais cessé, selon elle, de soutenir le secteur même durant les conjonctures financières «les plus difficiles».

Mme Benghabrit a fait savoir que cette réunion avec l’ensemble des acteurs est aussi une occasion de dresser le bilan des opérations lancées durant le 1er trimestre dont le règlement des situations administratives et financières et avoir un «feedback» sur les résultats du premier trimestre qu’elle juge appréciables.

Ce constat est établi suite à une étude des résultats scolaires à travers le territoire national.

Ainsi, au premier palier, 86 % des élèves ont obtenu la moyenne. Pour ceux du cycle moyen, ils sont à 66% alors que pour le secondaire, le taux d’élèves ayant obtenu la moyenne est de 63%. Il a été également question lors de cette réunion de discuter les opérations programmées pour assurer le bon déroulement du 2e trimestre, ainsi que les préparatifs liés aux examens scolaires.

S’agissant des préparatifs liés à la rentrée scolaire, 2019/2020, entamés avec les conférences régionales afin d’arrêter avec exactitude les besoins du secteur, essentiellement en matière d’infrastructures et d’encadrement pédagogique, la ministre a fait savoir qu’il a été décidé de prolonger durant l’année 2019 l’exploitation des listes d’attente pour les trois cycles d’enseignement.

Pour le Bac, le ministère prévoit le lancement d’une campagne de sensibilisation sur la réorganisation de cet examen en 2020 afin de mieux informer les élèves sur les changements prévus, notamment en ce qui concerne la durée de l’épreuve du baccalauréat ainsi que l’intégration de l’évaluation continue.



Lancement d’une campagne de sensibilisation à la réorganisation du bac 2020



A ce propos, Mme Benghabrit a insisté sur la nécessité d’accorder un intérêt particulier à l’instauration d’un système d’indicateurs, la mise en place d’une base de données statistique «fiable» pour une meilleure maîtrise de la gestion des ressources humaines matérielles et financières ainsi qu’à la définition des besoins avec précision en termes d’infrastructures, d’encadrement de manuels scolaires. Par ailleurs, elle a fait état de la régularisation, en collaboration avec la direction générale de la Fonction publique, de 119.468 dossiers relatifs aux personnels du secteur et a relevé dans ce sens des dysfonctionnements en matière de traitement de dossiers au niveau de 22 directions wilayales de l'Education ou d'autres services concernés.

Autre annonce faite en cette occasion, le lancement de la plateforme numérique par le ministère, permettant aux parents d’élèves de consulter à distance les bulletins scolaires via Internet.

A ce sujet, la ministre de l’Education a précisé que plus de 91% des établissements scolaires ont mis en place la plateforme informatique du ministère pour permettre aux parents d’élèves de «consulter en ligne» les résultats scolaires de leurs enfants et révélé que seuls 2.340 établissements n’étaient pas en mesure de mettre en place ce service pour des raisons liées à des «difficultés» techniques.

La première responsable de l’Education a évoqué l’élaboration des référentiels de compétences professionnelles pour les différents corps des métiers dont une première mouture a été déjà finalisée.

Sarah A. Benali Cherif