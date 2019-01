Boumerdès : Un pôle agricole d’excellence

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a inspecté, hier dans la wilaya de Boumerdès, plusieurs projets à vocation agricole et aquacole.

Le ministre a déclaré que la wilaya est « un pôle agricole par excellence » qui a atteint un niveau de développement appréciable, mais qu’un niveau largement supérieur peut être obtenu compte tenu du fait qu’elle abrite de nombreuses terres irrigables.

«Le foncier agricole de la wilaya comptabilise 62.000 hectares», ajoute-t-il, en notant que «l’ensemble des superficies agricoles cultivables doivent être exploitées pour le bénéfice de la production nationale». «Cela permettra, par ailleurs, de créer des emplois pour les jeunes», a-t-il indiqué, avant de révéler que sa tutelle considère la wilaya comme un «leader» en aquaculture et formule le souhait que cette dernière puisse produire sur un moyen terme pas moins de 100.000 tonnes de produits aquacoles. Et d’évoquer l’importance de la ressource humaine qui doit être formée, appelant à créer une émulation entre les investisseurs dans ce secteur. M. Bouazghi a rassuré les citoyens à propos de la peste des ruminants, rappelant que l’Etataà mis en place une batterie de mesures pour y faire face.

«Pour combattre cette épizootie, une commission ministérielle de veille et de suivi a été installée, tandis que dans chaque wilaya une commission composée de vétérinaires a pour mission d’accompagner sur le terrain les éleveurs et les inciter à prendre des mesures préventives», a-t-il fait savoir. Le ministre a signé une convention-cadre entre son département et celui de l’Emploi, pour promouvoir l’emploi des jeunes dans ce secteur.

À Zemmouri, le premier responsable du secteur a procédé à la pose de la première pierre d’une usine de fabrication de matériaux destinés à l’aquaculture, avant de s’enquérir de l’état d’avancement d’un projet aquacole ambitieux qui n’est autre qu’une ferme de culture «indoor» de crevettes, le plus grand à l’échelle du continent africain et de la Méditerranée, et qui produira annuellement 220 tonnes de ce crustacé.

«Plusieurs projets de développement du secteur viendront s’ajouter aux fermes aquacoles en cours de réalisation. Ils ajouteront à la valeur productive de la wilaya», a-t-il annoncé en visitant le projet.

Dans la commune de Corso, le ministre a visité l’exploitation agricole Kadouari II de plantation de kiwis, et une ferme entrant dans le cadre de l’exploitation forestière, à Boudouaou.

Lors de sa visite à Ouled Hadadj, le ministre s’est enquis de la production et de stockage de la pomme de terre. La délégation s’est ensuite rendue à l’abattoir de viandes rouges de Ouled Moussa, avant de visiter plusieurs exploitations produisant essentiellement des agrumes ainsi que la pomme de terre.

Notons que la production agricole de cette wilaya, en 2018, a représenté, en valeur, 78,9 milliards de DA, se classant, ainsi, à la 14e place au niveau national. Et pas moins de 1.937 quintaux de produits agricoles ont été exportés.

Sami Kaïdi