Constantine : 3 zones industrielles en projet

Le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a annoncé récemment la livraison de trois nouvelles zones industrielles « au cours des cinq prochains mois ». Le chef de l’exécutif a indiqué que ses services étaient en train de préparer les offres pour la réalisation des travaux d’aménagement desdites zones, situées à Sidi Romane, dans la commune d’Aïn Smara (238 ha), Aïn Abid (140 ha) et Didouche-Mourad (238 ha), et divisées respectivement en 280, 656 et 238 lots. Il convient de noter que la relance de l’économie locale a été au cœur des préoccupations des autorités de la wilaya de Constantine, laquelle a arrêté une nouvelle stratégie industrielle basée sur la création de zones d’activités, ainsi que la réhabilitation de celles existantes, dans le but de promouvoir efficacement l’investissement national et étranger. Par ailleurs, M. Saïdoun a posé un ultimatum jusqu’à la semaine prochaine aux opérateurs économiques n’ayant pas encore mis en exploitation les lots qui leur ont été affectés dans la zone d’activités de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, sous peine de leur retirer les assiettes en question et de les réattribuer à d’autres investisseurs, d’autant plus qu’il existe une forte demande en foncier industriel. Pour ce faire, le wali n’a pas exclu le recours à la justice afin d’annuler les conventions de concessions en question.

Il a, en outre, évoqué la possibilité de créer d’autres zones d’activités, de petite superficie au niveau de certaines communes, à l’image de celle de Zighoud-Youcef, et ce, dans le souci de promouvoir l’égalité des chances en matière d’investissement et d’emploi, lesquelles viendraient s’ajouter aux 7 zones industrielles (dont les 3 en cours d’aménagement) et aux 11 zones d’activités déjà existantes.

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que la capitale de l’Est a connu ces dernières années un bond significatif en matière de création d’entreprises, le nombre de celles-ci ayant doublé en l’espace de 10 ans (de 8.000 à 16.000), ce qui a permis de générer près de 60.000 emplois. Pour l’année dernière, 184 actes de concessions ont été accordés à des investisseurs locaux sur une superficie globale estimée à 170 ha.

Issam B.