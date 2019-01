Sétif : L’investissement gagne du terrain

Dans la wilaya de Sétif, l’investissement générateur de richesse et d’emplois a gagné bien du terrain ces dernières années, à la faveur des dispositions prises par les pouvoirs publics locaux à l’effet de traduire sur le terrain les orientations du gouvernements et, partant, faire valoir les immenses potentialités que compte cette wilaya dans bien des domaines.

Autant d’acquis qui sont consolidés à Sétif et El Eulma par 2 zones industrielles d’une superficie de 969 hectares, sur lesquelles sont déjà implantés plus de 283 opérateurs économiques, de même que 38 zones d’activités dont 23 ZEA et 15 zones d’activités et de commerce d’une superficie de 1.028 hectares accueillant 1.733 opérateurs pour un portefeuille équivalent à 285 milliards de dinars, avait indiqué le wali Nacer Maskri lors de la dernière visite du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans cette wilaya à l’occasion du 73e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945 et la rencontre organisée à cette occasion avec les cadres de la wilaya, les opérateurs économiques et les représentants de la société civile.Ce même responsable avait aussi fait état des efforts consentis par l’Etat pour promouvoir l’investissement du grand parc industriel de Sétif, d’une superficie de 696 hectares, pour l’accueil de 400 investisseurs pour un montant global de plus de 345 milliards de dinars et la création de 81.550 emplois.

C’est là autant d’acquis qui font en effet de la wilaya de Sétif un immense bassin industriel par excellence, d’autant plus affirmé par sa dimension géographique et stratégique, des atouts qui lui permettent d’être aujourd’hui un pôle attractif pour l’investissement, qui ne se limite pas seulement au secteur industriel mais s’étend à d’autres créneaux non moins importants, à l’instar de la promotion immobilière, des services, notamment le tourisme de cure. Des réalisations qui ont permis de drainer pour l’année 2017 de nombreux touristes étrangers et nationaux. Dans cette dynamique que connaît la wilaya en matière d’investissement, et qui est constamment encouragée par le wali en personne qui consacre une large part de ses visites sur le terrain aux opérateurs économiques et à tous ces projets, l’année 2018 n’a pas été sans se traduire par des chiffres révélateurs, sachant qu’au 4 décembre, pas moins de 1.148 dossiers ont été approuvés, parmi lesquels 653 dossiers dans le domaine de l’industrie de transformation, 248 dans celui de l’industrie alimentaire et 66 autres pour les matériaux de construction. Un potentiel important estimé à quelques 529 milliards de dinars et qui aura nécessité l’octroi d’une superficie de plus de 1.182 hectares, le tout devant induire la création de plus de 81.000 emplois.

F. Zoghbi