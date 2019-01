TIC : Belkacem Haba le génie aux 1.400 brevets d’invention

«Koodwatic» est un nouveau forum de motivation destiné aux étudiants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et de l’entrepreneuriat, qu’organise désormais Algérie Télécom.

En lançant un tel événement, l’opérateur historique de téléphonie concrétise « davantage » ses « valeurs » d’entreprise « citoyenne » et affiche sa volonté « constante » à « encourager » la jeunesse algérienne à découvrir le monde des TIC.

Pour cette première édition qui s’est tenue, hier, à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih, l’opérateur historique des télécommunications a invité l’inventeur Belkacem Haba, un Algérien qui figure dans la liste des 100 meilleurs inventeurs, totalisant plus de 1.400 brevets d’invention dans le domaine de l’informatique, du hardware, de l’internet et des technologies de l’information et de la communication en Amérique, au Japon et dans d’autres pays. « Koodwatic est un espace de partage d’expérience et de motivation pour les étudiants dans le domaine des TIC et de l’entrepreneuriat », a affirmé la cheffe de division marketing, communication et commercial d’Algérie Télécom. Pour Imen Benzine, Algérie Télécom a voulu entamer l’année 2019 par une note « positive » en invitant une « sommité » comme le professeur Belkacem Haba et la chercheuse d’AT, Sylia Khecheni, pour présenter aux jeunes étudiants algériens porteurs d’idées et d’innovations des « exemples de réussite ». « Notre entreprise essayera de suivre les travaux des étudiants porteurs d’idées pour concrétiser leur projet afin de développer le domaine des TIC en Algérie », a-t-elle ajouté.

Lors de ce premier forum, pas moins de 1.000 étudiants universitaires ont été très attentifs aux conseils du savant algérien, portant essentiellement sur sa longue expérience professionnelle mais surtout de la vie de tous les jours. Le grand chercheur algérien a estimé que pour réussir dans le monde du travail, il faut « apprendre à combler les lacunes » et « ne jamais se contenter de la théorie ». « Il est important d’aller continuellement vers la pratique », insistera Belkacem Haba.

Des expériences qui ont marqué son parcours de génie, il dira qu’à ses débuts, il n’avait pas confiance en sa personne, et pour preuve, il refusera une offre de deux jeunes Américains qui lui ont proposé de se joindre à eux dans la création d’une start-up. « J’avais refusé, et plus tard, je me suis rendu compte que ces mêmes personnes ont réussi dans leur projet. J’ai eu comme un déclic, j’ai compris que des étrangers m’ont fait confiance alors que je n’ai même pas confiance en ma personne, à partir de là j’ai commencé à créer des start-up », a-t-il confié.

Effectuant les cent pas sur scène, l’inventeur algérien appelle les étudiants à « se concentrer » d’abord sur leur travail, « d’aimer » ce qu’ils font et réaliser de bons projets, mais, surtout, « ne pas courir derrière le gain rapide » car, selon lui, l’argent et la richesse viendront « automatiquement » par la suite. « Pour réussir, il est important de saisir toutes les opportunités qu’on puisse rencontrer et s’inspirer des personnes qui travaillent dur. Il faut que l’éducation de l’informatique débute au cycle primaire pour permettre aux enfants de développer leurs capacités », a-t-il suggéré.

Natif d’El Meghaier (El Oued), Belkacem Haba a obtenu son doctorat en sciences des matériaux et de l’ingénierie en énergie solaire en 1988. Auparavant, en1983, il a eu un mastère en physique appliquée et, une année plus tard, un mastère en sciences des matériaux et de l’ingénierie, de l’université de Stanford en Californie (Etats-Unis). Il est également diplômé en physique de l’université Houari- Boumediene d’Alger. Il a travaillé pour plusieurs entreprises de technologie numérique mondiales. Son premier brevet, il l’a obtenu en 1991 chez ‘‘IBM’’. Aujourd’hui, il est revenu à ses premières amours, l’entreprise de ses débuts ‘‘XPRI’’ dans laquelle il occupe un grand poste de responsabilité.

Cofondateur de ‘‘Algerian Start-up Initiative’’ et Fondateur de ‘‘Algerian inventors association’’, il s’investit toujours avec dévouement, dans sa meilleure réalisation, en l’occurrence ‘‘Haba Institute’’.

De son côté, la jeune responsable du département recherche et développement d’AT, Sylia Khecheni, a exposé son expérience dans le domaine de la recherche et sa participation au programme TV “Stars of Science”, dédié aux inventeurs dans le domaine des sciences et des technologies.

Mohamed Mendaci