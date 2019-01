Mostaganem : démantèlement de deux réseaux d’émigration clandestine

Les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont démantelé, dernièrement, deux réseaux d’organisation d’opérations d’émigration clandestine par voie maritime et arrêté onze individus dans deux opérations distinctes, a-t-on appris, hier de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. La première opération a été menée dans la commune d’Ouled Boughalem (90 km à l’Est de Mostaganem) où une patrouille de la gendarmerie nationale a saisi une embarcation de fabrication traditionnelle, un moteur et un véhicule utilitaire. Six individus ont été arrêtés. La deuxième opération s’est soldée par l’arrestation de cinq personnes qui s’apprêtaient à quitter clandestinement par voie maritime le territoire national. Les gendarmes ont saisi, lors de cette opération, menée dans la commune de Sidi Lakhdar (50 km à l’est de Mostaganem), une embarcation et un moteur. Après les procédures d’enquête d’usage, les mis en cause seront présentés devant la justice, a-t-on précisé de même source.