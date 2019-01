Musée du Moudjahid : Plus de 600.000 visiteurs en 2018

Le directeur général du musée national du Moudjahid, Mustapha Bitam, a souligné que «les portes sont ouvertes à toutes les personnes qui veulent apporter une contribution à la mémoire nationale dans le but d’enrichir le patrimoine historique».

Il a rappelé que le nombre des adhérents au club, créé en novembre 2018, est de 600 personnes ; un nombre insuffisant pour enrichir le patrimoine historique. Le responsable du musée a dévoilé la volonté de son administration d’attirer le plus grand nombre d’amis, rappelant que le musée appartient au peuple et à la nation.

Dans ce contexte, il a appelé les chercheurs, les moudjahidine et toutes les personnes qui ont des témoignages sur l’histoire à faire partie du club, précisant que cette matière sera exploitée au profit de la mémoire nationale. M. Bitam a mis en exergue que l’écriture de l’histoire concerne toutes les catégories du peuple, précisant «qu’on n’est pas obligé d’attendre des instructions gouvernementales pour écrire l’histoire car c’est le peuple qui l’a créée».

Le responsable du musée a dit qu’»on est en pleine course contre la montre pour écrire l’histoire au profit de la postérité afin de s’imprégner des valeurs du nationalisme. Après avoir rappelé que six décennies après l’indépendance, un laps de temps relativement court dans l’histoire d’une nation, il ne sert à rien de se précipiter, ce qui n’empêche pas d’entamer le travail même sans contrepartie. Il a indiqué que d’autres pays s’intéressent à une histoire de plusieurs siècles.

M. Bitam a annoncé que plus 600.000 personnes ont visité le musée en 2018, en augmentation par rapport à l’année précédente. Il a rappelé que tout ce qui est exposé est d’essence locale, contrairement à certains musées étrangers.

Durant les vacances scolaires, près de 3.000 personnes ont visité quotidiennement l’établissement, le triple par rapport à l’année passée.

Hichem Hamza