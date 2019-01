Prix des fruits et légumes : Tendance à la normale ?

La tendance haussière qui a caractérisé les prix des fruits et légumes, au cours de ces derniers mois, semble s’estomper à la faveur de baisses relatives relevées ces jours-ci. Cette orientation à la stabilité du marché devrait se maintenir, assure-t-on. Le vice-président de la commission nationale des mandataires des fruits et légumes, affirme, à ce propos, que les conditions climatiques marquées par la faiblesse du niveau de la pluviosité, notamment au nord du pays, ne devraient pas avoir d’effets négatifs pour le moment sur les rendements et récoltes agricoles au titre de la saison en cours. Dans une déclaration faite au quotidien Echorouk, M. Amar Gharbi a indiqué que les prix des fruits et légumes ont connu ces derniers jours, «une baisse de 35 à 40%».

Aussi la saison augure d’une offre abondante, précisant, au passage, que les prix de certains produits de saison ont reculé de 20 dinars, d’autres de 25 à 40 DA sur le marché de gros des Eucalyptus. Une baisse qui a eu un impact positif sur les marchés de détail, a-t-il ajouté. Une tendance à la normale qui devrait se consolider après la récolte de la nouvelle production. Dans ce contexte, le ministère du Commerce œuvre à rééquilibrer les marchés, rationaliser les prix et éviter la spéculation par le renforcement des infrastructures de vente (marchés de gros, marchés de détail) et par l’amélioration et la consolidation du (système de régulation), a déclaré, en novembre dernier, M. Bekaï, directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce. En fait, plusieurs facteurs concourent aux dysfonctionnements au niveau de la structure des prix des fruits et légumes, d’où les augmentations significatives, injustifiées et cycliques relevées au niveau des marchés.

Une situation qui impacte lourdement le pouvoir d’achat des citoyens, et grève, en particulier, les petites bourses. Des hausses qui ont touché les fruits et légumes (20 à 30% relevées au cours des dernières semaines), mais aussi, ceux des légumes secs qui ont enregistré dernièrement une augmentation de 10%, sans oublier les prix des viandes rouges et blanches. Il s’agit par conséquent de renforcer la lutte contre les foyers de spéculation et de pratiques illicites, par une meilleure organisation des marchés de gros et surtout l’identification des intermédiaires, par la création de statut spécifique, et aussi définir, dans la transparence, les missions de ces derniers, et leurs relations avec le reste des intervenants dans la chaîne d’approvisionnement du marché.

En fait, il faudra impérativement réguler l’ensemble des activités commerciales liées au marché des fruits et légumes, et viandes rouges et blanches, dans un cadre juridique approprié à même de mettre un terme à certains agissements et pratiques illicites nuisibles au fonctionnement du secteur, et dont l’emprise sur les prix et l’incapacité à les maîtriser a fini par hypothéquer le pouvoir d’achat de larges catégories sociales et même jusqu’à jeter le discrédit sur les institutions de l’Etat. Dans ce sens, le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab avait annoncé récemment qu’une «cartographie nationale des marchés de gros et marchés de détail» était en cours d'élaboration pour assurer une meilleure organisation du marché et une plus grande maîtrise des prix des produits agricoles. Ces marchés, précisera-t-il, seront dotés de cahiers des charges pour vérifier la conformité à la loi. D. Akila