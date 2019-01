Finance islamique: émission de sukuk l’insoluble équation ?

Dans une rétrospective qui l’a mené aux tout premiers débuts de cette finance dite participative, l’universitaire dira tout de même que le vrai décollage n’est intervenu que récemment, suite à l’adoption, par le Conseil de la monnaie et du crédit, du règlement relatif aux conditions d’exercice des opérations bancaires relevant de la finance participative portant sur les produits financiers conformes à la Charia.

«C’est une étape charnière», commente M. Rezzig. Affirmant que c’est la première fois que la Banque d’Algérie adopte la double comptabilité de la finance conventionnelle et la finance islamique, l’universitaire dira que pour cette dernière «les commissaires aux comptes, n’ayant pas reçu une formation spécialisée, n’y peuvent certifier». Dans son intervention, l’universitaire dira que la réussite de la finance islamique ne peut s’effectuer en dehors de l’assurance Takaful. Il bifurque sur l’émission de «Sukuk», proposant un amendement dans le Code du commerce ainsi que l’institutionnalisation du Fonds de la zakat et les wakfs «afin de parvenir à une meilleure inclusion financière». De son côté, Nasser Hideur, directeur d’Al Salam Bank, également pionnier en la finance islamique a, de prime abord, relevé l’abandon, par une bonne partie de citoyens, des produits conventionnels entachés d’«usure», au profit des produits dits participatifs. Relevant, lui également, la complémentarité des deux modèles de finance, il précise que la diversité des produits impose de saisir tous les corridors au service de l’économie nationale. D’autre part, il indique que la différence entre un produit charia compatible et celui conventionnel «ne se situe pas au niveau du principe de la rémunération des prestations, mais dans la nature juridique et contractuelle de ces dernières». Sur sa lancée, il rebondit sur la problématique liée à l’émission de Sukuk. Si pour les Sukuk souverains, le problème ne se pose pas, ce n’est pas le cas pour les entreprises obligées d’obtenir un visa de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse. Récemment le ministre des Finances a écarté tout amendement du Code du commerce, soulignant que la démarche nécessitera du temps. Face à cette situation, explique M. Hideur, «on effectue une sorte de contournement, par l’émission de titres participatifs prévu dans le Code du commerce, en les adaptant, pour qu’ils soient conformes aux préceptes de la charia». Quant à Zoheir Meziane, président du Centre des études et de veille des TIC, il a annoncé la tenue, à partir de demain, d’un séminaire de deux jours dédié à la finance islamique auquel prendront part 5 pays, et pas moins de 300 participants. L’évènement, ajoute M. Meziane, aborde des thématiques importantes liées au mode opératoire, l’inclusion financière, le marketing et la communication ainsi que la digitalisation. Fouad Irnatene