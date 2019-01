Les événements qui ont marqué l’année : tour d’horizon

L’année 2018 a été riche en événements politiques, économiques, sociaux, culturels, artistiques et sportifs… des événements importants qui ont défrayé parfois la chronique. Comme chaque année, El Moudjahid, vu l'extrême diversité et la masse des événements et manifestations à retenir, recense les principaux événements de l’actualité économique, alors que l’année 2019 s’annonce d’ores et déjà éminemment politique: élection présidentielle, oblige, mais aussi abondante en événements de tout genre, avec son lot de rendez-vous économiques, culturels, sportifs... Il convient de noter que cette chronique, vu le foisonnement des faits marquants à retenir, elle est inévitablement sélective. Les lecteurs sont donc invités à se reporter à d’autres sources d’information pour des recherches détaillées. Nous n’avons listé qu’un nombre limité de sujets, sous forme de résumés brefs et précis que possible, sans classement chronologique. Il s’agit là de donner une vue d’ensemble de l’actualité économique de l’année écoulée. Que s’est-il donc passé d’important l’année 2018 ? Petit tour d'horizon (non exhaustif).`

L’économie a été marquée cette année par un temps fort, rythmée par des hauts et des bas, mais dans l’ensemble, les acteurs économiques à quelque niveau que ce soit entendaient dire haut et fort qu'un autre avenir et que d'autres solutions sont possibles pour l’économie nationale, concernée par les soubresauts et tous les mouvements de fond que connaît l’économie mondiale. L’Etat, dans toutes ses composantes et opérateurs économiques ont mis des moyens énormes pour multiplier les actions sur le secteur économique, alors que les détracteurs n’arrêtent pas de critiquer. Portée par les craintes liées à la chute des prix du pétrole et par la volonté affichée de se libérer du tout pétrole, notre économie cherche toujours des solutions qui lui permettraient de se diversifier. De quoi donner des idées aux investisseurs. La question de l’adaptation de l’économie aux changements est enfin abordée, comme jamais auparavant. C’est un peu l’option de la dernière chance. Face au risque, le gouvernement s’est finalement décidé à imposer l’orientation vers la diversification. Le tourisme, l’agriculture, l’industrie, les télécoms, les transports, les travaux publics, l’habitat, les ressources en eau… autant de domaines qui ont fait parler d’eux, surtout en termes de réalisations et de projets à lancer. Cela dit, des mises en garde ont été adressées par des observateurs de la société, aux pouvoirs publics sur le risque de l’aggravation des problèmes sociaux, liés à la détérioration du niveau de vie, de l’augmentation du chômage et de la pauvreté, soit autant de risques qu’encourt le pays ces prochaines années... Au volet finances, un secteur vital pour le pays, la panique qui a saisi ces dernières années gouvernement et acteurs économiques n’a pas duré, à la faveur d’un retour possible à la stabilité, quoique l’incertitude plane toujours. Il y a aussi les critiques concernant certaines mesures, dont celle relative au financement non-conventionnel, malgré les assurances du gouvernement. Le pétrole, a fait la une de la presse nationale et mondiale, depuis le début de l’année et jusqu’à la réunion Opep et non-Opep en début de ce mois de décembre. Le commerce extérieur n’est pas en reste, surtout qu’une dynamique des exportations, sans précédent, a été enregistrée durant cette année.

Farid Bouyahia

------------------------------

Dans son message aux Assises nationales de l’Agriculture, le Président Bouteflika :

« UN SECTEUR VITAL, FRUCTUEUX ET PROMETTEUR »

«Il est vrai que le secteur de l'Agriculture a énormément pâti de la crise qu’a traversée l’Algérie deux décennies en arrière, les difficultés financières ayant contraint l’État à se désengager de l’activité agricole sans qu’une alternative suffisante soit mise en place.» «L’effort de l’État envers le secteur de l’Agriculture s’est consolidée par la révision des lois et règlements en vigueur.» «J’appelle également les instances en charge du soutien à l’emploi de jeunes à orienter leurs efforts vers le secteur agricole.» «J'ai veillé, depuis mon investiture à la magistrature suprême dont m'a honoré le vaillant peuple algérien, à placer le secteur de l'agriculture et du développement rural au cœur des priorités de l'Etat. Aussi, avons-nous mis en place, en 2000, un plan national de développement agricole visant à encadrer le renouveau agricole et à relancer le secteur en encourageant les agriculteurs et en mettant à contribution les initiatives privées à travers la mise en valeur des terres et l'investissement. Cet intérêt de l'Etat pour la campagne s'est traduit par l'allègement des charges sur les exploitations agricoles collectives, la mobilisation du soutien et des mesures incitatives en faveur de l'activité agricole dans les différentes régions et à la plupart des créneaux, de l'élevage à la céréaliculture en passant par la conservation des forêts ainsi que la redynamisation de l'activité halieutique.

------------------------------

Programme de 2 millions D’ha de terres irriguées à l’horizon 2020

USAGE DE LA PETITE ET MOYENNE HYDRAULIQUE



Constantine a accueilli jeudi, au niveau du cercle régional de l’Armée, la première rencontre d’évaluation et de suivi de la campagne labours-semailles de la présente saison agricole, et ce, en présence des directeurs des services agricoles de 20 wilayas de l’Est, des représentants de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), des directions du développement agricole dans les zones arides et semi-arides et de la régulation et du développement de la production agricole, ainsi que ceux de coopératives agricoles, d’institutions bancaires et de compagnies d’assurances. Le choix de la wilaya 25 a été dicté par la récolte céréalière record enregistrée au titre de la campagne moisson-battage 2017-2018, laquelle était de l’ordre de 1,8 million de quintaux, soit la plus importante depuis 2009.

------------------------------

Foire de la production algérienne

Nouveaux défis

Rendez-vous très attendu par le grand public, mais aussi par les opérateurs économiques, la Foire de la production nationale, dans sa 27e édition, ouvrira ses portes du 20 au 26 décembre, au palais des Expositions (Pins-Maritimes). Organisé conjointement par le ministère du Commerce et la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), cet événement économique, placé sous le haut patronage du Président de la République, constitue une plate-forme pour l’ensemble des secteurs d'activités, pour faire connaître et promouvoir leurs produits. Une manifestation qui intervient dans une phase décisive pour l’économie nationale en quête de diversification et d’internationalisation, aussi, tant il s’agit de transformation structurelle, telle que définie dans le cadre de la nouvelle approche du gouvernement en matière de valorisation, d’encouragement et d’exportation du produit local.

Dans cette optique, la foire se veut une réponse pragmatique et un état des lieux pour mettre en avant l’amélioration du climat des affaires en Algérie et les actions déployées dans ce sens par l’Etat. Elle s’inscrit, ainsi, dans le sillage des efforts consentis par les pouvoirs publics à l’effet de promouvoir le produit algérien, au-delà des frontières nationales, et soutenir les entreprises exportatrices par des moyens appropriés pour qu’elles puissent développer leurs capacités de production et s’inscrire dans les standards et normes à l’international.

------------------------------

1re Foire commerciale intra-africaine au Caire

Participation de l’Algérie

La 1re Foire commerciale intra-africaine (IATF-2018) se tiendra, du 11 au 17 décembre au Caire, à laquelle participeront 38 entreprises algériennes, sous la conduite du ministre du Commerce, Saïd Djellab. Les entreprises algériennes prenant part à cette manifestation économique du continent africain, qui est organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec l'Union africaine (UA), activent essentiellement dans l'agroalimentaire et les produits agricoles, l'électroménager, l'industrie mécanique et les textiles. Cette foire a pour but de stimuler le commerce intra-africain et soutenir la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), dont l'accord avait été signé en mars 2018 par 44 chefs d’État et de gouvernement africains, lors du sommet extraordinaire de l’UA à Kigali (Rwanda). La décision d'établir la ZLECA avait été adoptée en 2012, lors de la 18e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, tandis que les négociations sur la ZLECA au sein de l'UA avaient débuté en 2015.

------------------------------

La réunion de l’Opep et non-Opep d’Alger reconduit le consensus de ne pas augmenter la production

Plus de visibilité et de transparence

La 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'Accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et non-Opep (JMMC), a constitué une occasion pour réitérer la volonté des deux groupes à stabiliser le marché du brut dans l’intérêt de l’économie mondiale. À cette occasion, un vibrant hommage a été rendu au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts pour stabiliser le marché pétrolier et la conclusion de l’accord de 2016 ayant permis une remontée des prix de 20 dollars à cette époque à environ 80 dollars actuellement. Le Comité ministériel mixte de suivi Opep non-Opep (JMMC) a noté, au cours de cette réunion d’une journée, que malgré les incertitudes croissantes concernant les fondamentaux du marché pétrolier, les 25 pays producteurs continuent de chercher un marché pétrolier mondial «équilibré» et durablement «stable». Ainsi, les ministres des pays Opep et non-Opep ont été unanimes quant à la nécessité de maintenir le dialogue entre eux et avec les pays consommateurs. Cela permettra de parvenir à des prix du brut favorables aux économies des deux parties, ont-ils fait valoir.

------------------------------

Accord sur une baisse de 1,2 million de barils/jour

L’Opep et ses partenaires, dont la Russie, ont décidé, hier, une baisse commune de leur production de 1,2 million de barils par jour (mbj), dans l’espoir de redresser les cours, a annoncé le ministre irakien du Pétrole, Thamer Abbas El-Ghadhban, à l’issue d’une réunion à Vienne. «Nous allons réduire de 1,2 million de barils par jour au total» la production, a-t-il déclaré à la presse. Il a précisé que cette réduction serait portée à hauteur de 800.000 barils quotidiens par les quatorze pays de l’Opep et de 400.000 par ses dix partenaires dont la Russie.

Cette baisse sera calculée à partir des niveaux de production d’octobre et fera l’objet d’un examen d’étape en avril, a précisé un porte-parole de la réunion, Tafal al-Nasr. Cette réduction, correspondant à un peu plus de 1% de la production mondiale, est destinée à enrayer la chute des cours, qui ont dévissé de 30% en deux mois dans un contexte de surproduction chronique.

L’Opep et ses alliés assurent environ la moitié de la production mondiale de brut et sont liés par un partenariat depuis deux ans.

------------------------------

Le Qatar va quitter l’Opep en janvier

«Le Qatar a décidé de se retirer comme membre de l'Opep, avec effet, en janvier 2019», a annoncé le ministre de l'Energie de l'émirat gazier, Saad Al-Kaabi, ajoutant que l'organisation en avait été informée. Le Qatar continuera à produire du pétrole, mais se concentrera sur la production de gaz. «Nous n'avons pas beaucoup de potentiel (dans le pétrole), nous sommes très réalistes. Notre potentiel, c'est le gaz», a souligné M. Kaabi, dont le pays est membre de l'Opep depuis 1961.

------------------------------

En vue de hisser le volume de la production gazière

Sonatrach et Petrofac signent un contrat d’investissement de 600 millions de dollars

La dynamique d’un redéploiement sans précédent de la compagnie nationale des hydrocarbures se confirme presque au quotidien à travers une succession de signatures de contrat avec des partenaires étrangers de renom, nombreux à s’intéresser aux opportunités d’investissements dans le domaine énergétique en Algérie. Après la française Total, l’italienne ENI, la chinoise CITIC, c’est au tour de la britannique Pétrofac, conduite par son PDG Aymen Safari, a être reçue, hier, au siège de la direction générale de Sonatrach pour la signature d’un contrat d’investissement de 600 millions de dollars pour l’optimisation de la production gazière au niveau des champs gaziers de Tinhert dans la wilaya d’Illizi. Le contrat signé inclus également l’entreprise Encgb, filiale de Sonatrach, et porte sur la réalisation d’un centre de séparation et de compression et sur les utilités en amont du complexe gazier existant pour le raccordement de 36 puits des champs gaziers du Nord. L’objectif de ce projet est d’augmenter la production gazière avec un apport journalier de gaz brut de l’ordre de 4,7 millions de m3/jour. Il vise également le traitement de la totalité du gaz brut de l’usine d’Ohanet (sud-est de l’Algérie), à travers la prise en charge du CO2 et du mercure ainsi que la production de 750 tonnes/jour de condensat. En effet, la production issue de ces puits sera acheminée d’abord vers les nouvelles unités de séparation et compression (nouveau CPF), puis vers le complexe gazier existant d’Ohanet, situé dans la wilaya d’Illizi (sud-est de l’Algérie).

------------------------------

Groupe Sonatrach

Un rôle stratégique

La résilience de Sonatrach durant ses 55 ans d’existence et les défis du futur ont été mis, hier à Alger, en évidence, lors de la 23e journée de l’Energie. Lors de cette journée, organisée habituellement le 16 avril de chaque année, à l'occasion de Youm El-Ilm, mais avancée, cette fois-ci, au 18 décembre, pour qu'elle coïncide avec le 55e anniversaire de la création de Sonatrach, l’accent a été ainsi mis, d’abord sur les acquis, ensuite sur les ambitions de cette compagnie nationale, créée le 31 décembre 1963. À ce titre, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a souligné le rôle stratégique du groupe Sonatrach, dans le développement économique du pays et dans la garantie de sa sécurité d’approvisionnement énergétique. «Sonatrach a été et est toujours la locomotive de l’économie nationale», a indiqué M. Guitouni, dans un discours, lu par son chef de cabinet, Zoubir Djouabri. Pour exprimer l’importance de cette compagnie nationale, il a ainsi mis l’accent sur les caractéristiques du groupe qui a pu résister aux différents chocs. M. Guitouni a ainsi rappelé que la compagnie nationale des hydrocarbures était dotée de plus de 100 filiales et participations (en national et en international), et employait environ 200.000 effectifs.

------------------------------

Conseil des ministres

Le Président Bouteflika signe la Loi de finances pour 2019



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé la loi de finances 2019. Le Chef de l’Etat a apposé sa signature sur le texte portant loi de finances 2019 au siège de la présidence de la République, en présence de hauts responsables de l’Etat et des membres du gouvernement.

Le cadrage macroéconomique retenu pour l'exercice 2019 table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des recettes de 6.508 milliards DA (mds DA) dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds DA, en légère baisse par rapport à celles de 2018. Concernant le Budget de fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA.

------------------------------

« TROPHÉE EXPORT 2017 »

Conquérir des marchés à l’extérieur



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a estimé, jeudi dernier à Alger, que la bataille de l’économie nationale est de conquérir des marchés à l’extérieur, assurant les opérateurs économiques du soutien du gouvernement dans leur conquête. S’exprimant lors de la cérémonie de remise du trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’exercice 2017 «Trophée Export 2017», M. Ouyahia a souligné que «les fluctuations actuelles des prix des hydrocarbures et l’extinction irréversible des hydrocarbures en Algérie soulignent que le moment est venu plus que jamais pour se libérer de plus en plus de l’économie de la rente». Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’exercice 2017 «Trophée Export 2017» a été attribué, à la SARL Boublenza, spécialisée dans l’exportation de la poudre de caroube. C’est sans doute là une formidable histoire de réussite, fruit d’un travail fastidieux.

------------------------------

Production pharmaceutique

Forte croissance en dix ans



La production pharmaceutique algérienne a affiché une «hausse fulgurante» au cours des dix dernières années avec une part des médicaments fabriqués en Algérie passant de 25% en 2008 à 65% en 2018, a indiqué le cabinet londonien Oxford Business Group (OBG) dans son dernier rapport publié sur son site web.

En outre, il prévoit à l’avenir une croissance de l’industrie nationale des médicaments qui s’élargira à d’autres produits, jusque-là importés, notamment les médicaments contre le cancer.

Selon OBG, l’investissement dans le développement de médicaments pour les maladies lourdes, tels le cancer ou les maladies chroniques comme le diabète, «s’impose pour l’Algérie qui connaît, à l’instar d’autres pays, un développement rapide, une hausse de la prévalence des maladies non transmissibles».

L'investissement dans la fabrication de ces médicaments vitaux permet à l'Algérie de réduire sa dépendance des importations, note l'étude. Pour les auteurs du rapport,

«le développement de l’urbanisation et l’évolution des modes de vie ont entraîné une incidence croissante des taux de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète, tandis que la croissance rapide de la population a fait grimper le nombre total de malades diagnostiqués».

------------------------------

M. Ouyahia : « Le soutien de L’état sera Maintenu »



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a réitéré, hier, l’engagement du gouvernement à appliquer le principe «de la terre à celui qui la cultive» «L’État veillera à l’exploitation des terres agricoles», a-t-il également soutenu dans son allocution de clôture des Assises nationale de l’agriculture, organisées hier au Centre international des conférences à Alger, sur le thème «L’agriculture au service de la souveraineté nationale». Il mettra également en relief la nécessité d’aller vers «un débat national courageux sur l’exploitation des terres des aârch». M. Ouyahia a précisé par ailleurs que la nouvelle dynamique de l’État, en vue d’un meilleur développement du secteur de l’Agriculture, «recommande le recours à une action de synergie impliquant la contribution des autorités locales ».

------------------------------

Financement de l’économie nationale

Des crédits de Plus de 10.000 milliards de dinars

Le volume des crédits bancaires accordés à l’économie nationale devra atteindre, à fin décembre de l’exercice en cours, plus de 10.000 milliards de DA, soit une hausse de 12% par rapport à 2017, a affirmé, hier à Ouargla, le président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (ABEF). Intervenant lors d’une journée d’information sur «le financement des projets d’investissement dans le grand Sud d’Algérie», M. Achour Aboud a indiqué que «ces crédits s’étaient établis, à fin juin dernier, à 9.408 milliards DA», précisant que ces indices reflètent le rôle continu assumée par les banques en matière de financement de l’économie nationale. «Plus de 50% de ces crédits ont été affectés au secteur privé», a tenu à préciser le même responsable devant des opérateurs économiques, des présidents-directeurs généraux de certains banques et établissements financiers et des représentants des chambres de l’industrie et du commerce (CIC) des wilayas d’Ouargla, de Ghardaïa et Laghouat. Les crédits bancaires accordés à l’investissement se sont établis à la fin du premier semestre de l’année en cours à 6.879 milliards DA, soit un taux de 73% de la totalité des crédits, a-t-il ajouté.

------------------------------

Projet d’exploitation de phosphate à Tébessa

M. Ouyahia : « L’investissement est important, mais l’emploi l’est plus »



SONATRACH et l’entreprise chinoise CITIC Construction Co., Ltd, ont procédé, ce lundi 26 novembre 2018 à Bir El Ater à Tébessa, à la signature d’un mémorandum d’entente en vue de la création d’une joint-venture pour la transformation du phosphate et du gaz naturel. L’accord de partenariat a été signé pour la partie algérienne par le PDG de Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour et pour la partie chinoise par le PDG de CITIC, au sein de la Base GEM, dans la wilaya de Tébessa, en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Ce projet de partenariat dénommé «Projet Intégré Phosphates » qui s’inscrit dans la stratégie du pays, vise la diversification industriel grâce à la valorisation de ses ressources naturelles, et permettra à l’Algérie de développer une industrie des engrais performante et de devenir ainsi un acteur incontournable dans la production des fertilisants au sein du bassin méditerranéen et dans le monde. Le Projet intégré phosphates a pour objectifs l’exploitation et l’enrichissement des phosphates du gisement de Bled El Hadba, à Bir El Ater (w. Tébessa) avec une capacité de production de 10 millions de tonnes ans de phosphate brut et 6 millions de tonnes an de phosphate marchand. La transformation des phosphates pour la production d’acides phosphorique et sulfurique, à Oued Keberit(W. Souk Ahras) et la transformation du gaz naturel pour la production d’Ammoniac, et des engrais phosphatés et azotés à HadjarSoud (W. Skikda) et l’extension du port d’Annaba pour l’exportation.