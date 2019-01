Pratique du sport en milieu carcéral : Signature d’une convention

Une convention favorisant la pratique du sport et des activités de jeunesse en milieu carcéral a été signée, hier à Alger, entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, et son homologue de la Justice. «Les personnes se trouvant en milieu carcéral ne doivent pas être marginalisées. Bien au contraire, il faut en prendre grand soin, pour favoriser leur réintégration dans la vie sociale» a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, dans une allocution à la SAFEX d'Alger, juste avant la signature de cette convention. Une initiative à «intérêts multiples», selon le MJS, car outre la préparation des détenus à retrouver une vie normale à travers la pratique du sport, elle permet également de lutter contre le phénomène de la violence dans les stades. En effet, selon le ministre, faire du sport pendant la détention et prendre conscience des valeurs nobles qu'il véhicule, comme le respect et le fair-play, peut aider à combattre le fléau de la violence dans les stades, car à leur sortie de prison, les détenus seront probablement moins violents. Cette convention a été signée à la clôture des «États généraux du sport», entamée jeudi, à la Safex, avec des ateliers sur les différentes thématiques proposées. «Les recommandations résultant des ces États généraux seront très bientôt disponibles sur le site du MJS», a annoncé de son côté, Hicham Snoussaoui, chargé de communication au sein de cette structure ministérielle.