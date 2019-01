Dans la lucarne : sanction symbolique

Le football depuis sa création au 19e siècle a été presque d’essence "guerrière". Les Britanniques et notamment les Anglais avaient utilisé ce sport pour mettre en pratique des stratégies pour remporter une «bataille» et battre «astucieusement» leurs adversaires ou encore leurs "ennemis". Puis, il était considéré comme le moyen pour éviter de faire la guerre, se respecter mutuellement, puisque chacun avait la possibilité d’exhiber ouvertement ses forces. Pratiquement, à la base, c’était un sport violent ou les acteurs sur terrain ne se faisaient pas de cadeaux. Comme dirait un adage bien de chez nous : «Chlag ethir !». On avait vu dès la première Coupe du monde de footbal en 1930 comment le jeu était «dur» sur un rectangle vert. Aujourd’hui, le football montre des scènes plus humaines contrairement à l’apparition du «hooliganisme» en Angleterre durant les années 1980/90 avant qu’on parvienne à l’éradiquer d’une façon quasi-définitive, et ce avec la promulgation de lois des plus sévères comme la prison d’une durée allant jusqu’à cinq ans pour les cas d’envahissement de terrain. Ces mesures dissuasives ont fait que la violence a été largement diminuée. La fermeté par des lois règlementaires et strictes obligent les gens à adhérer en respectant à la lettre les règles qui touche tout le monde sans équivoque. Chez nous, c’est vrai qu’on essaye de lutter comme on peut contre ce phénomène de violence qui devient de jour en jour des plus tenaces, puisqu’il donne l’impression de s’imposer, mais les « mesurettes « qu’on prend, çà et là, n’ont rien arrangé. C'est-à-dire que suite à des dépassements des plus dangereux qui touchent l’intégrité physique et morale des gens, il faudrait des décisions «fracassantes» en vue de répondre efficacement à ce qui vient de se passer et qui a fait beaucoup de « victimes «. Le drame, c’est que les séquelles laissées restent «vivaces». Tout le monde avait vu, il y a quelques jours, à l’occasion des 1/16es de finale de la Coupe d’Algérie entre le club du championnat national Amateur (groupe Est) Village Moussa et le MCA, les dépassements des plus « sauvages «, le moins que l’on puisse dire, avec des jets de pierres engendrant des blessés parmi les agents du service de sécurité, mais aussi les supporters qui s’étaient déplacés pour se défouler et supporter leurs équipes. Voilà que la rencontre n’ait pas allé jusqu’à son terme. Mieux encore, le terrain était jonché de projectiles et autres gravats telles des scènes d’horreur. Un jour auparavant aussi, à Lakhdaria, lors du match du même tour entre Lakhdaria et le CSC, il y eut des débordements causant des blessés, même si, sur terrain, il y avait une sportivité fort remarquée entre les deux protagonistes. Pratiquement, les mêmes scènes de désolation ont été vécues dans les deux stades. Les amateurs de la balle ronde s’attendaient, face à cette violence terrible dont des gens innocents ont subi ses «affres», à ce que les « fauteurs de trouble soient sanctionnés d’une manière exemplaire qui servira de leçon à tous ceux qui voudraient faire la même chose. Tous les observateurs ont été pour le moins déçus de la sanction prise à l’égard de Village Moussa et aussi le stade de Lakhdaria. Finalement, ils n’ont écope que de deux matches à huis clos pour le premier et un pour le second et des amendes financières. À vrai dire, il s’agit d’une invitation claire à la «casse» et à la «destruction» du fait que la sanction est minime, pour ne pas dire insignifiante. « La commission de discipline a infligé deux matchs à huis clos à l’équipe de CR Village Moussa et match perdu suite aux incidents survenus lors du seizième de finale de la Coupe d'Algérie face au MC Alger, interrompu dans le temps additionnel de la première mi-temps. Outre le huis clos et le match perdu par pénalité sur le score de (3 à 0), le CR Village Moussa doit également s'acquitter d'une amende de 100.000 DA et rembourser tous les frais engagés pour les dégâts matériels occasionnés à l’intérieur du stade pour le gestionnaire de l'enceinte sportive… Un match à huis clos à l'IB Lakhdaria et 40.000 DA d’amende pour «utilisation et jets de projectiles entraînant des dommages physiques aux supporters du CS Constantine dans les tribunes» ...

Le CR Village Moussa et l'IB Lakhdarai ont été sanctionnés sur la base de règlement du championnat amateur «. La commission de discipline de la LFP justifie ces sanctions insignifiantes par le fait qu’elle a pris en considération le barème du championnat Amateur alors qu’il s’agit d’un match de Coupe d’Algérie gérée par la commission y afférente. On ne peut cacher le « soleil par un tamis «. Il n’y a que la fermeté qui peut éradiquer efficacement la violence dans les stades». Ce genre de position n’est que des « mesurettes « qui ressemblent à du « l’ben dilué « ! Hamid Gharbi