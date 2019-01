Paradou AC 0 - MC Alger 1 : Une petite, mais précieuse victoire

Le MC Alger a disposé, hier au stade de Bologhine, du Paradou AC par un score étriqué. L’unique réalisation de cette confrontation, équilibrée dans l’ensemble, a été l’œuvre du défenseur Mebarakou (44’). Une reprise de championnat avec de la réussite pour les coéquipiers de Bendebka. Le Mouloudia a entamé ce derby algérois tout feu tout flamme. Adoptant un schéma de base purement offensif (4-3-3), les coéquipiers de Hachoud ont affiché leurs intentions dès l’entame de la partie. Avec un jeu aéré et une stratégie offensive impliquant la contribution très active des deux latéraux, le MCA s’est montrés très dangereux. 2’, Moussaoui est contraint de se coucher pour repousser en corner la balle de Derrardja. 5’, Benaldjia tente le tir croisé, mais rate le cadre. 14’, le tir lointain de Hachoud a failli faire mouche. Après le quart d’heure de vérité, les joueurs du Paradou reprennent le cours du jeu à leur compte et sont parvenus à créer le danger dans le camp adverse. Avec un schéma de prudence (4-4-2), un pressing constant sur le porteur du ballon et beaucoup de permutation, l’Athlétic a sérieusement perturbé l’organisation tactique de l’adversaire. Néanmoins, les coéquipier de Boudaoui, assez bien organisés sur le terrain, ont surtout choisi le jeu de contre pour répliquer. 16’, idéalement placé dans la surface, Naidji manque lamentablement le cadre. 21’, Seul au second poteau, Naidji s’illustre à nouveau. Son heading est cependant passé à côté. Le jeu s’équilibre et les deux formations se rendent coup sur coup. Juste avant la pause , Mebarakou ouvre la marque pour le Doyen. Seul au point de penalty, le défenseur central du MCA reprend superbement de la tête le centre bien ajusté de Derrardja. En seconde période, les protégés du coach Amrouche se sont repliés, pour favoriser le jeu de contre. Opérant un changement au niveau du schéma tactique, les coéquipiers de Hachoud ont surtout géré leur avantage à la marque. De leur côté, les poulains du technicien portugais Chalot ont posé le pied sur le cuir, mais sans pour autant parvenir à déstabiliser le bloc défensif du Mouloudia. La domination du PAC est restée stérile. Hormis quelques rares occasions, le Paradou n’a pas vraiment brillé. 50’, Benayad s’infiltre dans la défense, mais sa balle est allée mourir dans les décors. 77’, le coup franc de Bouchina passe tout près du cadre. 81’, Chaâl s’y prend par deux fois pour sauver sa cage face à Benayad. Une petite, mais précieuse victoire pour le MCA, qui retrouve le podium. Lors de la prochaine journée, le Mouloudia reçoit le DRB Tadjenanet, alors que le PAC sera confronté au CR Belouizdad pour son second derby de cette phase retour.

Rédha M.