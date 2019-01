Ligue 2 (16e journée) : Chlef tombe à Oran

La reprise du championnat de Championnat de Ligue-2 Mobilis de football, coïncidant avec la 16e journée, a été fatale au leader, l'ASO Chlef battu à Oran, une défaite qui permet à son dauphin, le MC El-Eulma vainqueur du MC Saida (2-0), de s'installer en tête du classement, à l'issue de la première partie de cette journée programmée vendredi. Trois des quatre rencontres de vendredi se sont terminées sur un score identique (1-0) et en faveur des équipes locales, alors que le MCEE l'a emporté par (2-0). À Oran, le champion d'automne, l'ASO Chlef est donc tombé devant le mal-classé, l'ASM Oran qui a bien entamé l'opération "sauvetage" en glanant trois points qui vaudront leur pesant d'or, grâce au but, ô combien précieux de Bencheikh (68’). Ayant eu connaissance de la défaite des Chelfaouis avant même le début de leur match, les joueurs du Mouloudia

d'El-Eulma, n'ont pas raté l'aubaine , malgré le huis-clos, de battre leurs homologues de Saida, sur une réalisation de Berbèche (38’) et une autre de Keffi (82’ sur penalty).

Avec cette victoire, le MCEE devance d'un point.