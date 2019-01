CSC : Arama demande le report de son match face au CABBA

Le CS Constantine, l'un des deux clubs engagés dans la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, a saisi la Ligue de football professionnel (LFP) pour le report de son match à domicile face au CABB Arreridj prévu mardi prochain (17h45), comptant pour la

17e journée du championnat de Ligue-1. "Nous avons officiellement demandé le report de cette rencontre fixée au mardi 8 janvier, en raison de notre départ le lendemain pour Tunis, par bus, pour disputer notre match face au Club Africain le 11 de ce mois, dans le cadre de la 1re journée de la Ligue des champions. Dans le cas où le match sera maintenu nous n'aurons pas assez de temps pour récupérer", a affirmé vendredi le directeur général du CSC Tarek Arama à la radio nationale. Le CSC s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de poules de la C1 aux dépens des Ougandais de Vipers SC (aller : 1-0, retour : 2-0). La JS Saoura est le second représentant algérien dans cette prestigieuse compétition continentale. "Nous défendons les couleurs du pays. La LFP doit faire preuve de compréhension par rapport à notre demande. Le CSC avait joué en 2014 un match de championnat et un autre en Coupe de la Conféré le même jour après le refus de report, ce qui n'était plus arrivé auparavant. Cela ne se reproduira jamais avec moi", a-t-il ajouté. Le CSC (8e, 19 points) ont entamé vendredi dernier la seconde partie de la saison en déplacement face au NA Husseïn-Dey (15h00) en match comptant pour la 16e journée de la compétition.