Ligue 1 (16e journée) : l’USM Alger cale à Tadjenanet

La JS Kabylie, actuelle deuxième au classement général de la Ligue-1, s'est bien relancée dans la course au titre grâce à sa précieuse victoire chez la JS Saoura (0-1), en clôture des matchs de vendredi pour le compte de la 16e journée, ayant vu le leader USM Alger s'incliner (1-0) chez le mal classé DRB Tadjenanet. En effet, grâce à cette importante victoire, assurée dès 52' par leur avant-centre Fiston, les Canaris reviennent à seulement quatre longueurs du leader algérois, qui lui s'est incliné à Tadjenanet sur un but d'Aib (23'). Un scénario qui relance complètement le championnat de Ligue-1 Mobilis, car avec ce revers inattendu chez le DRBT, le club de Soustara ne fait plus «cavalier seul», comme cela avait été le cas jusqu'ici. Les débats de cette première journée de la phase retour avaient commencé un peu plus tôt dans l'après-midi, avec l'excellente opération du CA Bordj Bou Arreridj, qui s'était extirpé hors de la zone rouge, après sa large victoire à domicile contre le MC Oran (3-1), au moment où le champion en titre, le CS Constantine est revenu avec un précieux succès de son déplacement chez le

NA Hussein Dey (0-1).

L’ASAMs'était neutralisé à domicile avec le Chabab de Belouizdad, qui avait commencé par mener au score grâce à Bechou (31') avant de concéder l'égalisation devant Tiaïba (84'). Un nul au goût de défaite pour les deux clubs, car si l'ASAM a raté l'occasion de rejoindre le Paradou AC à la 8e place, la Chabab, lui reste lanterne-rouge, avec un maigre capital de 11 unités au compteur. Comme ce fut le cas entre l'ASAM et le CRB, l'Olympique de Médéa avait commencé par mener au score lors de son déplacement chez le MO Béjaïa, avant de se faire rejoindre au score et de se contenter ainsi d'un résultat nul (1-1).

C'est en effet Baouche qui était le premier à trouver le chemin des filets dans ce match (71'), avant que Boulediab n'égalise pour le MOB (80'). Pour sa part, et comme ce fut souvent le cas pendant les moments difficiles, le CS Constantine s'en est remis à la redoutable efficacité de son avant-centre Mohamed Amine Abid pour surprendre le NA Hussein Dey au stade

20-Août 1955.