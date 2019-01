M. Benmessaoud reçoit l’ambassadeur d’Ukraine

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, s'est entretenu, jeudi dernier à Alger, avec l'ambassadeur d'Ukraine à Alger, Maksym Subkh, des voies et moyens de promotion des relations de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre entre les deux responsables a constitué une occasion pour «passer en revue les relations établies entre les deux pays en matière de tourisme et d'artisanat, et examiner les voies et moyens de leur promotion dans le cadre d'un programme de soutien des liens et relations bilatérales», a précisé la même source. «Saluant les relations et les liens distingués entretenus par les deux pays», le ministre a présenté «la stratégie de développement adoptée par l'Algérie et les perspectives de promotion du secteur», affirmant par la même occasion, «l'intérêt particulier du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que le plan de travail du gouvernement en faveur de ce secteur afin de l'ériger en un des leviers de l'économie nationale». Par ailleurs, M. Benmessaoud a mis en avant l'importance de mettre en place «les cadres juridiques et réglementaires régissant les relations bilatérales en matière de tourisme et d'artisanat, visant l'appui d'un partenariat distingué entre les deux pays, outre l'ouverture de perspectives de partenariat prometteuses entre les acteurs et les opérateurs économiques dans le domaine du tourisme et de l'artisanat des deux côtés». De son côté, l'ambassadeur ukrainien a présenté l'expérience de son pays en matière de promotion du secteur du tourisme, exprimant ainsi sa volonté de développer les relations de coopération et de partenariat avec l'Algérie, à travers «une contribution effective des opérateurs touristiques, l'échange d'expériences, la participation de l'Algérie aux expositions de tourisme organisées en Ukraine pour vendre la destination Algérie et la faire connaître aux citoyens ukrainiens». Au terme de ces entretiens, les deux parties ont convenu de «poursuivre les concertations régulières entre les deux pays, d'organiser des rencontres entre les acteurs touristiques en vue de promouvoir davantage les ponts de coopération et de partenariat au mieux des intérêts communs».