Décès de l’ancien Président nigérian Shehu Shagari : M. Bensalah signe le registre de condoléances

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a signé, jeudi dernier, au siège de l’ambassade de la République fédérale du Nigeria à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite au décès de l’ancien président de la République fédérale du Nigeria, Shehu Shagari, vendredi dernier à l’âge de 93 ans.

«C’est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de M. Shehu Shagari, ancien président de la République fédérale du Nigeria, qui a dévoué sa vie au service de son pays. En cette douloureuse épreuve, nous vous présentons, ainsi qu’à la famille du défunt, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées et vous assurons de notre sentiment de compassion et de sympathie», a écrit M. Bensalah sur le registre.

Et d’ajouter «je saisi également cette douloureuse occasion pour rappeler les qualités du défunt, ardent homme d’Etat qui s’est distingué par ses positions et ses contributions au service de son pays et son peuple avec dévouement et fidélité». «Avec la disparition de Shehu Shagari, le Nigeria perd un de ses leaders les plus brillants ayant consacré sa vie au service de son pays et à la défense de ses intérêts, devenant un symbole de patriotisme et un modèle de résilience face aux épreuves», a relevé M. Bensalah avant de prier Dieu, le Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis.