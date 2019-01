El Djeich : efforts soutenus de l’ ANP en 2018

Durant l’année écoulée, l’ANP «a continué à déployer des efforts soutenus, à tous les niveaux, pour la défense de la patrie et la préservation de la sécurité de son territoire et de son peuple contre toute menace éventuelle ainsi que la préservation de sa souveraineté et de sa stabilité, en dépit de l’instabilité que connaît notre région», a écrit El Djeich dans son éditorial retraçant le bilan de l’ANP pour l’année 2018.

«Parallèlement à ces nobles missions, notre armée a poursuivi son processus de modernisation, conformément aux exigences de développement professionnel du point de vue de la formation et de l’équipement, en faisant le pari de l’excellence et de l’adaptation à la conjoncture et l’évolution de la situation», a poursuivi la même source. Revenant sur les résultats obtenus par l’ANP «dans bon nombre de domaines», durant l’année écoulée et les précédentes, la revue a souligné qu’il s’agit du «fruit de démarches multiples, d’efforts soutenus, dans les domaines de la formation, de la préparation au combat, des équipements et de la réalisation d’infrastructures de base, en particulier industrielles». De même, est-il ajouté, qu’ils «traduisent l’attachement de notre Commandement militaire à réunir les conditions de succès du processus de développement et de modernisation qui ont permis à l’ANP d’acquérir et de promouvoir le volet opérationnel du corps de bataille», rappelant que «c’est ce qui a été souligné par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP lors de sa visite dans la 5e Région militaire, le 15 octobre dernier». L’éditorial indique, en outre, que «le Haut commandement de l’ANP accorde un intérêt particulier et une place de choix à l’information en encourageant et favorisant toute initiative et œuvre, qu’elle soit écrite ou audiovisuelle», rappelant la création, «pour la première fois dans l’histoire de l’ANP», d’une école de l’information et de la communication. Pour El Djeich, «toutes ces réalisations, à tous les niveaux, ne sont pas pour plaire à certains esprits aigris à la vision étroite, poussés par certains cercles occultes, qui se sont attribués des rôles dépassant leur niveau de compétence, au mépris de tout respect des principes d’humanisme et des valeurs morales». Ces derniers, écrit encore la revue, «s’autorisent à donner leur avis sur toutes les questions, comme celles relatives aux prochaines élections présidentielles, clamant qu’il faut donner la chance aux jeunes, appelant le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, à prendre ses responsabilités pour consolider les acquis démocratiques, en se prévalant d’un pseudo pragmatisme afin de minimiser les acquis enregistrés sur le plan sécuritaire, sans oublier d’autres sujets et problématiques dont ils ne maîtrisent pas les principes les plus élémentaires». «Ces vains agissements et ces idées tendancieuses sont malheureusement véhiculés par les plumes d’anciens militaires à la retraite, nourrissant des ambitions et des visées personnelles, au détriment de l’ANP qui les a accueillis pendant des années, leur assurant tous les moyens, notamment sur le plan de la formation. Les cris des corbeaux ne sauraient atteindre l’aigle ni même le perturber ou se confronter à lui», conclut El Djeich.