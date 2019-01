NAHD 0 – CSC 1 : Abid annonce la couleur

L’unique but de la partie signé Abid a suffi au bonheur des Constantinois (74’). Ce dernier a su profiter d’un corner intelligemment botté par l’excellent Benayada, repris une première fois par Zaalani de la tête, avec un sauvetage de Allati sur la ligne de but, la balle revient vers Abid qui l’envoi secouer le fond des filets de Boussouf. On jouait alors le dernier quart d’heure du match. Soit, un moment propice pour l’équipe visiteuse qui a su par la suite contenir les assauts désordonnés d’une équipe nahdiste peu inspirée, où les absences de son attaquant et capitaine buteur Gacemi et de son milieu de terrain El-Orfi se sont grandement fait ressentir que se soit au niveau de l’entre-jeu ou en attaque. Le Nasria s’est présenté avec le onze suivant : Boussouf (C), Allati, Khacef, Khiat, Laribi, Harrag, Brahimi, Lakdja (Yaiche 57’), Raiah, Dib (Yousfi 57’), Chouiter (Mouaki 79’). Pour sa part, le Chabab a évolué avec l’équipe suivante : Rahmani, Benayada, Salhi, Chahrour, Zaalani, Lamri (C), Belkheir (Belkacemi 60’), Gagaâ (Yatto 70’), Abid, Haddad (Bencherifa 90’+3), Djaâbot.

Les gars de Cirta entament en force la phase retour et parviennent ainsi à rester sur la bonne dynamique enclenchée depuis leur entrée en lice totalement réussie en Ligue des champions africaine avec au bout une qualification méritée et historique à la phase des poules. La rencontre suivi par un public moyen n’a pas tenu ses promesses sauf lors du dernier quart d’heure de jeu, soit après l’ouverture du score par l’équipe visiteuse. Les camarades de Khiat ont tenté de réagir pour tenter de remettre les pendules à l’heure sans pour autant connaître de réussite. Le jeu approximatif et brouillant des Sang et Or ne leur a pas permis de faire la différence et a plutôt fait les affaires des Sanafir bien en place, solides défensivement et tactiquement disciplinés. Les changements apportés en seconde période par l’entraîneur du Nasria, Mohamed Lacet, avec les incorporations de Yaiche, Yousfi et Mouaki, n’ont pas eu l’effet exempté.

Le NA Hussein-Dey n’était pas dans son jour. Il est complètement passé à côté de son sujet et n’a à aucun moment pu asseoir son jeu où dominer son vis-à-vis. Au contraire, c'est le Chabab de Constantine, bien en jambe, avec des joueurs bien concentrés, qui se sont attelés à s’appliquer, qui a réussi à avoir logiquement le dernier mot. Yaiche avait néanmoins au bout du pied la balle de l’égalisation en toute fin de match. Idéalement placé dans la surface de réparation, il adresse un tir puissant qui manque lamentablement le cadre, provoquant la colère des fans nahdistes qui comprirent à ce moment-là, que leur équipe n’était tout simplement pas dans son jour.

Le CSC a réussi son coup et n’a point volé sa victoire. Pourtant, l’entraîneur Denis Lavagne a gardé sur le banc au coup d’envoi de la rencontre des joueurs de la trempe des Beldjilali, Bencherifa et Belkacemi. Les deux derniers n’ont effectué leur entrée en jeu qu’en 2e mi-temps. Pour dire la richesse de l’effectif de l’équipe phare de l’Antique Cirta avec laquelle il faudra compter lors de la phase retour. A noter que le gardien de but nahdiste Boussouf a réalisé pour sa part un excellent match malgré le revers concédé par les siens et confirme que son équipe peut compter sur lui. Enfin, pour ce qui est de l’arbitrage, le directeur de jeu, Bassiri, a arbitré à l’anglaise, évitant de casser le jeu et privilégiant l’avantage. Il a été au top et a bien joué son rôle.

Mohamed-Amine Azzouz