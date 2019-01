Enseignement supérieur à Alger : Amorcer une rentrée confortable

«De nouvelles structures pédagogiques viendront renforcer le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au niveau de la wilaya d'Alger, à l'occasion de la prochaine rentrée universitaire», c’est ce qu’a déclaré à Alger le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar.



En effet, accompagné d’une importante délégation de son département et de hauts représentants des collectivités locales, le ministre a effectué une visite d'inspection du pôle universitaire de la ville nouvelle de Sidi Abdallah, sur le site du projet de réalisation de 8.000 places pédagogiques à l'Université d'Alger 2, ainsi qu’à l’emplacement du projet de réalisation de 4.000 lits à Bab Ezzouar.

Mettant à profit cette opportunité, M. Hadjar a indiqué que son secteur, se verra également renforcé en structures à la prochaine rentrée universitaire, avec l’entrée en service de pas moins de 14.000 places pédagogiques et 15.000 lits au niveau de la wilaya d’Alger, soulignant à ce propos, que la réception de ces structures permettra «d'amorcer» une rentrée universitaire «confortable» aux milliers de nouveaux étudiants qui seront inscrits dans la capitale. Il convient de signaler que ces structures sont situées au niveau du pôle universitaire de la ville nouvelle de Sidi Abdellah qui connaîtra, d’une part, la réception de 6.000 places pédagogiques sur un total de 20.000 places et 11.000 lits, relevant à cet égard, la possibilité d'inaugurer deux facultés sur un total des cinq facultés qu'abrite ce pôle universitaire. D’autre part, l'Université d'Alger 2 verra, à son tour, la réception de 8.000 places pédagogiques avec la prochaine rentrée universitaire, en sus d'un bloc administratif et d'autres structures prochainement, a fait savoir le premier responsable du secteur.

Inspectant le projet de réalisation de 4.000 autres lits à Bab Ezzouar, le ministre a fait état du parachèvement des structures dédiées à l'hébergement, les travaux de réalisation du restaurant central devant être parachevés vers fin avril prochain. A cette occasion, M. Hadjar a affirmé que ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika visaient à «garantir, aux étudiants, des conditions de scolarisation optimales», soulignant l'impératif de «parachever ces projets dans les délais impartis». Pour ce qui concerne les autres wilayas du pays, c’est lors d’une précédente déclaration à la presse que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait rassuré les nouveaux bacheliers que, «toutes les mesures nécessaires sont prises pour les accueillir au niveau des établissent éducatifs», avant d’ajouter que, «le nombre de sièges pédagogiques devrait augmenter à 1.452.000 sièges avec la réception de plus de 71.000 nouveaux sièges, ce qui permettra d'accueillir près de 1.750.000 étudiants pour l’année universitaire 2018/2019».

Evoquant les capacités d'hébergement et de restauration, le ministre a annoncé la réception totale «de 45.500 nouveaux lits pour augmenter les capacités d'hébergement à 629.500 lits, et de 6 restaurants centraux», appelant, à cette occasion, à la «nécessité d'accélérer la cadence» de réalisation des projets inscrits au niveau des cités universitaires.

Le ministre avait, également, indiqué, que le nombre d'étudiants atteindra lors de cette dernière rentrée universitaire environ 1.740.000 étudiants encadrés par pas moins de 59.217 enseignants-chercheurs, ajoutant qu'environ 3.000 nouveaux enseignants seront recrutés, durant l’année universitaire en cours.

Ainsi, il convient de signaler que ce secteur a connu, selon le même interlocuteur, une évolution notoire passant ainsi de 53 établissements, dont 18 universités entre 1999 et 2000, à 106 établissements universitaires dont 50 universités, 13 centres universitaires et 43 écoles supérieures entre 2017 et 2018. «Cette transformation démontre, si besoin en est, la mise en place d’un processus soutenu d’inclusion de la jeunesse dans toutes ses catégories sociales dans l’enseignement supérieur qui contribue au développement du pays, mais surtout à sa cohésion sociale et à l’édification de l’Algérie comme Etat-Nation», avait-t-il soutenu, indiquant, pour conclure, que «80% des étudiants sont boursiers et près de 50% d’entre eux sont hébergés dans les cités universitaires».

Sami Kaidi