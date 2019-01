sacs en plastique : Vers une réduction graduelle

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a tenu à préciser qu’«on va mettre fin à l'utilisation des sacs plastique graduellement».

En début de semaine, elle a rappelé que lors du Conseil des ministres, tenu sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, jeudi dernier, plusieurs décisions ont été prises, dont la hausse de la taxe sur les sacs plastique inscrite dans la Loi de finances 2019, qu'ils soient produits localement ou importés. La taxe passe de 10 à 40 DA/kg.

Mme Zerouati a souligné qu’ «à travers cette politique, les vendeurs vont sûrement rationaliser l’utilisation des sacs plastique, même les clients vont revenir aux sacs traditionnels». Et d’insister sur la nécessité de l'implication du citoyen pour limiter l’utilisation des sacs plastique. Par ailleurs, Mme Zerouati a ajouté que le ministère du Commerce a « suspendu » l’importation des sacs plastique.

Dans ce cadre, la ministre a tenu à préciser que cette politique s’inscrit dans le cadre des efforts visant à « changer les comportements » et le retour aux traditions, et l’élimination progressive de l’usage des différents types de plastique. Elle indiquera que le ministère a pris un arsenal de mesures visant à protéger les citoyens. Dans ce contexte, elle a rappelé l'accompagnement offert par son département aux producteurs de sacs plastique pour aller vers un produit ami de l'environnement et le soutien de toute initiative pour la création d'entreprise de recyclage de produits en plastique dans le cadre d'un écosystème.

La nouvelle taxe vise à réduire l’utilisation excessive du sac plastique qui a envahi l’écosystème. Cette politique est considérée comme une solution adéquate au phénomène de la pollution de l’environnement, altérant le paysage et l’image des cités et des zones de loisirs et de distraction.

La ministre a souligné la nécessité de réconcilier le citoyen et l’espace vert. En ce sens, la ministre a dit que la superficie des espaces verts est passée de 2 millions de m² en 2007 à 224 millions de m² en 2018, dont 11 millions de m² à Alger. Personne ne conteste que la hausse des prix des sacs plastique mettra fin à l’invasion de cette espèce indestructible, à laquelle tous les ouvriers du nettoiement ne semblent point parvenir à mettre fin, notamment dans les espaces publics. Et pour cause, l'incivisme de certains citoyens qui n'hésitent pas à jeter des sachets une fois utilisés, les livrant au vent qui les emporte pour les « semer » à travers toute la ville.

Ces sacs sont très nocifs pour la nature, car ces derniers sont constitués majoritairement de polyéthylène ou, plus rarement, de PP (polypropylène) ou de PVC (polyvinyle chlorure), des matières premières dérivant, malheureusement, à 100% de produits pétroliers et qui ne sont point biodégradables.

D’autant plus qu’un sachet, dont la fabrication nécessite moins d'une seconde, et qui restera en moyenne 15 minutes entre vos mains, mettra plus de 400 ans pour disparaître. Selon des statistiques, l'Algérie utilise six milliards de sacs plastique par an qui représentent un taux de 1,5% de l'ensemble des déchets ménagers en Algérie.

