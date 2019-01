Production de pomme : Khenchela en première position

La wilaya de Khenchela s'est positionnée à la première place à l’échelle nationale dans la production de la pomme avec 1,300 million de quintaux enregistrés durant la saison agricole écoulée, a indiqué jeudi Imadeddine Mokdad, chef du bureau des statistiques auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

La production de pomme à Khenchela, a représenté l’équivalent de 86% de la production globale des fruits dans cette wilaya réputée par la culture de la pomme dans les régions montagneuses de Bouhamama, Yabous, Chelia

et El Messara, aux limites des frontières administratives avec la wilaya de Batna, a précisé à l’APS, la même source.

La valeur marchande de la pomme produite à Khenchela a atteint les 24 milliards DA, durant la saison agricole écoulée, soit la moitié de la valeur de la production agricole globale réalisée par cette wilaya, a révélé le même responsable, estimant que ce résultat «probant» était le fruit de la politique de l’Etat visant la relance des exploitations agricoles, et l’augmentation du nombre des agriculteurs investis dans le domaine de la pomiculture, notamment après l’interdiction de son importation.

Les communes du pôle des arboricultures fruitières à savoir Bouhamama, Yabous, El Messara et Chelia figurent parmi les cinq premières communes de la wilaya en matière de production agricole, selon la même source.