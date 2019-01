Marchés à bestiaux : Fermeture temporaire

Les marchés à bestiaux ont été fermés dans plusieurs wilayas à titre préventif contre la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants.

A El Tarf, 6 cas de peste des petits ruminants (PPR) ont été découverts et confirmés, durant la semaine écoulée, dans la localité de Ain Kheyar (wilaya d’El Tarf), a-t-on appris, hier du directeur des services agricoles (DSA). Les résultats des analyses des prélèvements effectués sur des ovins de Ain Kheyar, dés l’alerte donnée, ont confirmé que six têtes ovines sont atteintes de la PPR, a précisé M. Kameleddine Benseghir. Il a dans ce même contexte ajouté qu’une suspicion d’un foyer de PPR dans la commune de Chihani a été signalée, détaillant que 25 têtes ovines de cette région ont subi les analyses d’usage en pareil cas pour confirmer ou infirmer l'existance cette pathologie. Un «dispositif spécial» a été aussitôt enclenché, a encore ajouté M. Benseghir précisant que les mesures décidées ont trait notamment à la fermeture des marchés hebdomadaires à bétail situés à Bouhadjar, Ain Assel et Drean, pendant un mois en sus de l'interdiction de déplacement inter wilaya et l’obligation de la délivrance d'une autorisation des services concernés pour tout transport de bétail vers l'abattoir.



Faciliter le travail des vétérinaires



A Mila, les services agricoles ont décidé de procéder à la fermeture de tous les marchés de vente de bétail à travers la wilaya, pour une durée de 30 jours, afin de préserver le bétail contre la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants, même si «aucun cas n’a été enregistré localement à ce jour», a affirmé, jeudi, le directeur du secteur, Messaoud Bendridi. Le même responsable a précisé à l’APS, que les six marchés à bétail agrées implantés dans les communes de Chelghoum Laid, Tadjenanet, Oued Athmenia, Grarem Gouga, Zeghaia et Ferdjioua ont été tous fermés, conformément aux instructions du ministère de l’Agriculture, pour prémunir les bovins et les ovins contre la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants qui se sont répandues dernièrement à travers quelques wilayas du pays. M. Bendridi a indiqué, à ce propos, que «le mouvement de bétail à travers le territoire de la wilaya se fera uniquement en direction de l’abattoir le plus proche en sus d’un certificat sanitaire préalablement délivré par un vétérinaire», ajoutant qu'une cellule de contrôle du bétail a été mise en place en coordination avec les vétérinaires de la wilaya, à savoir 43 vétérinaires relevant du secteur public et 77 privés agréés par les services agricoles. Ce même responsable a également rappelé que ses services ont lancé, en novembre dernier, une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, à raison de plus de 59.000 doses de vaccin ayant ciblé, jusqu’à début janvier 2019, plus de 40.000 têtes de bétail en plus des bêtes ayant été vaccinées au cours de l'année dernière, ajoutant que le nombre total de têtes de bétail vaccinées est estimé à plus de 60.000 sur 70.000 têtes concernées. Les directeur des services agricoles a également fait état du lancement d'une caravane de sensibilisation contre la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse, à partir d’aujourd’hui (jeudi), à travers les 13 daïras de la wilaya de Mila pour sensibiliser les éleveurs de bétail notamment sur les dangers de ces maladies. Cette caravane est composée d'inspecteurs vétérinaires, de chefs de différents services agricoles, ainsi que des représentants des conseils professionnels des filières lait et viande, a-t-il ajouté. Il a souligné en outre que toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires ont été mobilisées pour assurer le succès de cette caravane, ajoutant que l’activité sera maintenue même en dehors des heures de travail réglementaires.

Une mesure de fermeture momentanée du grand marché de bestiaux d’El Kerma a aussi été prise par le wali d’Oran en plus d'une interdiction de regroupement du bétail pour éviter l’apparition et la propagation de la fièvre aphteuse, ont annoncé jeudi les services de la wilaya, selon l’information rapportée par l’APS. Après la propagation de la fièvre aphteuse qui a touché les cheptels ovins dans plusieurs régions du pays, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a décidé la fermeture du marché principal de bétail d’El Kerma (Es-sénia), ainsi que l’interdiction de tout regroupement de bétail sur le territoire de la wilaya à partir du 2 janvier, pour une durée d’un mois.

Ces mesures qui visent à éviter l’apparition et la propagation de la fièvre aphteuse, excluent les animaux acheminés vers l’abattoir et dont les propriétaires disposent d’un certificat vétérinaire, tout en garantissant une surveillance rigoureuse sur les réseaux routiers, ajoute-t-on encore. Dans une déclaration rapportée par l’APS, L’inspectrice vétérinaire générale de la wilaya d’Oran, Nabila Bencheikh, a indiqué, que les services vétérinaires ont enregistré le décès d’une dizaine d’agneaux, au niveau de deux foyers, au Douar Boujemaa et à Sidi Chahmi. Ces bêtes présentaient des symptômes très proches de la fièvre aphteuse, a-t-on expliqué. «Des prélèvements de sang ont été effectués et envoyés au laboratoire de Mostaganem pour déterminer la nature de la maladie», a noté Mme Bencheikh.

Le SG de la Chambre d’agriculture d’Oran, Lahouari Zeddam, a indiqué, pour sa part, que des campagnes de sensibilisation seront organisées à partir de la semaine prochaine, au profit des éleveurs, pour leur expliquer les symptômes de cette maladie et les mesures à adopter en cas de son apparition.