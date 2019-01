Le ministre de l'agriculture à Djelfa : Soutien de l’état aux éleveurs

l M. Bouazghi rassure quant à la fourniture, courant janvier, du vaccin pour le bétail

l La situation est sous contrôle.

l Une indemnisation à des degrés différents selon l'âge du bétail.

Près de 2.000 têtes de bétail ovin ont été décimées par la peste des petits ruminants enregistrée dans plusieurs régions du pays, plus particulièrement à Djelfa.



La situation reste préoccupante pour les éleveurs d'autant plus que la fermeture des marchés à bestiaux ne suffit à elle seule pour prévenir contre la propagation de cette maladie épizootique. Ils réclament à la tutelle la protection de leur richesse animale, et de leur fournir une assistance dans les plus brefs délais pour éviter la perte de leur cheptel.

Le ministre de l’Agriculture du Séveloppement rural et de la pêche a rassuré les éleveurs quant à la fourniture, courant janvier, du vaccin pour le bétail ayant subi, au cours de ce mois, des maladies épizootiques.

En déplacement jeudi dernier dans la wilaya de Djelfa, M. Abdelkader Bouazghi a précisé qu'une «quantité de vaccins a été fournie dans ce sens permettant d'éradiquer le virus dans certaines wilayas», ajoutant qu'une «autre quantité sera fournie, au cours de ce mois, pour accomplir l'opération». Il a indiqué également que le gouvernement suit avec intérêt l'état d'avancement de cette épizootie, et sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «Nous avons rencontré dernièrement les services agricoles et les inspections vétérinaires à travers les wilayas, ainsi que la Fédération nationale des éleveurs et l'Association nationale des éleveurs, et nous suivons avec intérêt la situation dans toutes les wilayas, notamment les wilayas steppiques qui disposent de millions de têtes d'ovin, à l'instar de Djelfa, El Bayadh, Saida et Naâma», a-t-il poursuivi. A ce titre il rappellera les mesures prise par son département afin de maîtriser la situation et prévenir la propagation de cette maladie. Ces mesures consistaient, selon le ministre, à demander aux walis des wilayas frontalières d'intensifier le contrôle sur le mouvement de tous les ovins à l'intérieur et à l'extérieur du pays, outre la décision de fermeture temporaire des marchés de bétail et le contrôle de leur déplacement.

En ce qui concerne l'indemnisation, M. Bouazghi a indiqué que «dans de tels désastres, il y a une indemnisation à des degrés différents selon l'âge du bétail. Quand les services vétérinaires constatent une perte, l'Etat soutiendra les éleveurs», ajoutant que «le complexe des viandes rouges à Hassi Bahbah est prêt à acquérir auprès des éleveurs les têtes d'ovin dont les viandes sont saines à consommer».

De son côté, le directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture et de la pêche, Hachemi Kaddour Karim a déclaré à l'APS que «le ministre a rassuré les éleveurs et leur a fait part du soutien constant de l'Etat», précisant que «le ministre a ordonné l'accélération de l'achat du vaccin des petits ruminants disponible auprès de tous les laboratoires, alors que celui de la fièvre aphteuse est disponible auprès des laboratoires internationaux spécialisés, c'est pour quoi nous devons attendre les analyses pour définir le type de virus et éliminer définitivement cette maladie».

Il convient de rappeler que la peste des petits ruminants connue sous le nom de «peste caprine», est une maladie virale des caprins et des ovins.

Elle se manifeste par de la fièvre, des lésions buccales, de la diarrhée, une pneumonie. Elle affecte principalement les agneaux fragiles.

Les wilayas touchées par la pathologie à haut risque sont, entre autres, Djelfa, Oum El Bouaghi, Tébessa, Médéa, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tlemcen, et M’sila. Hachemi Karim Kaddour a précisé que la maladie est très répandue sur le Continent africain. Cela explique, dira t-il que les premiers foyers se soient déclarés dans des zones de pâturage aux frontières, notamment à Tébessa. Sur place, une campagne de vaccination a déjà été entamée.

«Dès l’apparition des premiers cas suspects, des mesures strictes ont été prises, dont la mise à l’écart des ovins infectés et la vaccination du cheptel des zones mitoyennes à celles, où les foyers du virus ont été signalés. 150.000 doses ont été réparties pour les éleveurs de ces localités.

Salima Ettouahria