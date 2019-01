activité des partis

Front El Moustakbal

M. Abdelaziz Belaïd annonce la participation à la prochaine élection

Le président du Front el Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a déclaré hier, que son parti « participera à la prochaine élection présidentielle», et s’impliquera davantage «à asseoir les fondements de l’éthique» dans une arène politique « ankylosée par des lobbys» responsables de «la dégradation et de la stagnation de l’activité partisane», a-t-il estimé.

Lors de son allocution d’ouverture des travaux de la conférence nationale organisée par son parti, hier au Village des artistes, à Zéralda, sur le thème «La femme, entre continuité du combat et perspectives d’avenir», M. Belaïd a accusé les acteurs de la classe politique de «démission» et «d’absence de représentation». Des facteurs qui éloignent, selon lui «la classe politique des aspirations de la population» et gangrène la scène politique. Le président du Front El Moustakbal a tenu à s’exprimer sur «le silence» observé et la distance que prend son parti par rapport aux «débats politiciens» sur la Constitution et l’élection présidentielle, en disant que son parti «respecte la Constitution et préfère ne pas entrer dans des surenchères politiques», partant du constat que le FM continue «d’œuvrer à la consolidation des acquis démocratiques et l’élargissement des espaces de liberté», en rappelant les valeurs pour lesquelles se bat son parti. «Nous avons deux grands principes que nous défendons : l’éthique politique et le respect de la liberté», a-t-il lancé devant quelque 600 femmes venues de 43 wilayas pour pendre part à cette rencontre réservée aux militantes féminines de son parti. Le président du Front El Moustakbal estime ainsi que son parti œuvre à «sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de l’engagement politique» et également «l’implication active de la société civile» dans la participation démocratique.

Pour M. Belaïd, les initiatives politiques lancées par certaines formation politiques «sont imprécises, car définies en des termes vagues», d’autant que leurs initiateurs «n’ont aucune influence politique». C’est pourquoi, ajoute-t-il, «notre parti se réserve d’adhérer» préférant s’adresser directement «au citoyen» et expliquer nos positions «claires et définies», dans l’objectif «de ressusciter l’espoir et la foi pour la grande partie de la population et permettre une solidarité pérenne entre tous les citoyens». A propos des prochaines échéances électorales, il dira que «c’est au peuple de se prononcer», en ajoutant que la «vraie question consiste en l’organisation d’élections transparentes», pour ne pas glisser «vers l’incertitude» à l’avenir, estime-t-il. M. Belaïd a appelé les militants de son parti à «intensifier le travail de conscientisation et de sensibilisation afin d’expliquer au peuple le contenu de notre programme économique et social.»

Une incertitude due à ce qu’il a qualifié de l’effet de « l’argent sale» qui prévaut au niveau de certaines formations activant sur la scène politique. Ceci crée « une cupidité politique» et une dégradation du débat politique», a-t-il dit.

Evoquant le rôle de l’Armée nationale populaire, le président du Front El Moustakbal affirme que «c’est une institution qui restera toujours crédible» et qu’il faut la «préserver, car elle reste garante de la cohésion nationale». A signaler que la conférence a vu la présence de plusieurs participants dont des représentantes des femmes sahraouies, et de l’ambassade de la Palestine. Les intervenants ont appelé à la consolidation de la participation féminine dans les instances du parti ainsi qu’aux différents niveaux des institutions.

Mouvement El-Bina

Préserver la stabilité

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé hier à Jijel que l’initiative de sa formation politique «l'Algérie pour tous» vise à préserver la sécurité et la stabilité du pays. Animant un meeting à la salle Soumam, devant des militants et sympathisants de son parti, M. Bengrina a indiqué que «l’initiative du mouvement El Bina œuvre à protéger l’Algérie des menaces auxquelles elle fait face», soulignant la détermination de son mouvement «à poursuivre les efforts invitant à l’adhésion à l’initiative ‘‘l’Algérie pour tous’’». Appelant à «approfondir la réconciliation nationale engagée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour défendre l'intérêt de la nation», M. Bengrina a rappelé que «l'Algérie demeure l’acquis, le plus important».

«L'initiative ‘‘l’Algérie pour tous’’ œuvre à trouver des dénominateurs communs entre toutes les composantes politiques, le peuple et l’élite, et appelle à un dialogue entre toutes les forces vives afin de conclure de véritables partenariats pour la protection du pays et les institutions de l'Etat», a soutenu le président du mouvement El Bina, saluant la performance de l'institution militaire, qui «protège le pays et ses frontières des menaces». Affirmant que la formation politique qu’il préside était «prête pour toute échéance électorale», le président du mouvement El Bina a appelé les adhérents de son parti à «contribuer à aider tout Algérien en quête de paix pour préserver les acquis de la sécurité et la stabilité dont jouissent les Algériens». Il a ajouté que son parti politique «fera barrière à tous ceux qui veulent briser le tissu social du pays ou empiéter sur ses biens», soulignant que «le mouvement El Bina est prêt à participer à la prochaine élection présidentielle».