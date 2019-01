Transport scolaire : 50 minibus à Tizi-Ouzou et 39 autres à Oum El Bouaghi

Un total de 50 minibus destinés pour le transport scolaire a été distribué jeudi dernier au profit de cinquante communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ces minibus de marque Mercedes Benz, de fabrication nationale, dont le montant global de leur acquisition s’élève à 33 milliards de centimes, sont acquis sur le Fonds de la caisse de solidarité et garantie des collectivités locales (ex-FCCL), a indiqué le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, lors de la cérémonie de remise des décisions d’attribution de ces minibus de ramassage scolaire aux communes bénéficiaires qui s’est déroulée au salon d’honneur de la wilaya en présence du P/APW, Youcef Aouchiche, des membres des exécutifs de l’APW et de la wilaya, des chefs de dairas, des P/APC ainsi que des élus locaux et nationaux. Le wali a aussi mis en exergue l’importance de cette opération de dotation des communes de la wilaya de moyens de transports scolaires, dès lors qu’elle permettra à coup sûr d’améliorer les conditions de transport des élèves scolarisés, particulièrement ceux des communes les plus enclavées de la wilaya.

« L’effort de l’Etat en la matière se poursuivra jusqu’à ce que le problème de transport scolaire ne se posera plus dans notre wilaya», a-t-il rassuré, tout en insistant sur la nécessité de veiller sur la maintenance de ces minibus pour qu’ils puissent servir le plus longtemps possible. Ce nouveau quota distribué jeudi dernier s’ajoutera aux 7 autres minibus, dont cinq sont un don du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, dont ont bénéficié sept communes de la wilaya au courant de l’année précédente, a fait savoir le wali.

Les communes d’Iboudraren, Yatafen, Akbil, Bounouh, Assi Youcef, Ait Toudert, Yakouren, Ath Zekki, Idjeur, Mkira, Akerrou, Tizi-Ntlatha, Ait Bouadou, Ifgha, Freha, Mizrana, Iflissen, Ait Mahmoud, Ath Aissi, Aggouni Gueghrane, Illilten, Boudjima, Ouagnoune, Illoula Oumalou, Ath Aggoucha…sont là entre autres communes ayant bénéficié de cette opération d’attribution de ces minibus susceptibles d’atténuer considérablement la pression que subissent ces collectivités locales en matière de transport scolaire et d’améliorer un tant soit peu les conditions de transport des élèves de ces mêmes localités eu égard au grand confort de ces minibus fabriqués en Algérie par l’Armée nationale populaire (ANP).

Par ailleurs, cinq «banaliseurs» de traitement des déchets hospitaliers ont été remis par la même occasion aux établissements publics hospitaliers (EPH) d’Azazga, Larbaa Nath Irathe, Tigzirt et Draa El Mizan, et à l’établissement hospitalier spécialisé en obstétrique Sbihi- Tassadit de la ville de Tizi-Ouzou. Le montant global de l’acquisition de ces « banaliseurs» de traitement des déchets hospitaliers est de l’ordre de 5,6 milliards de centimes, a fait savoir le directeur local de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le professeur Abbes Ziri.

Bel. Adrar

…et 39 autres à Oum El Bouaghi



Au total, 39 bus de transport scolaire ont été distribués mercredi au profit des 29 communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi au cours d’une cérémonie organisée à cette occasion, a-t-on constaté. Cette opération a nécessité un investissement public de plus de 280 millions DA, a souligné le wali, Messaoud Hadjadj, au cours de la cérémonie de distribution de ce premier quota de bus scolaires dont a bénéficié la wilaya dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales. Dix communes de la wilaya ont bénéficié dans le cadre de cette opération de deux bus chacune, alors que les 19 autres collectivités locales ont bénéficié d’un seul bus, selon les précisions du chef de l’exécutif local qui a fait part d’un deuxième quota de bus de transport scolaire devant être distribué «prochainement» au profit de communes ayant exprimé leurs besoins en la matière. Il a souligné que la démarche vise à assurer de meilleures conditions de scolarisation aux élèves des différentes communes de la wilaya.