Accidents de la circulation : 9 morts et 288 blessés en une semaine

La route en Algérie et l’incivisme routier continuent de faire des ravages. Des morts et des blessés sont constatés chaque jour que Dieu fait, causant des préjudices moraux et financiers énormes aux particuliers mais aussi aux pouvoirs publics. Toutes les méthodes du monde sont expérimentées ou utilisées afin d’essayer de baisser un tant soit peu le nombre effroyable des victimes d’accidents. Les accidents figurent aujourd’hui parmi les principales causes de décès, outre le nombre de blessures qu’ils provoquent ainsi que la somme de souffrances qui en résultent. C’est devenu au fil des années un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics et un vrai problème de santé publique. Neuf morts et 288 blessés, est le bilan tragique des accidents de la circulation, enregistré durant la dernière semaine de l’année écoulée, soit la période allant du 25 au 31 décembre, par la Direction générale de la sûreté nationale. Selon en effet, la cellule de communication et de l’information de la DGSN, toutes ces victimes ont été provoquées par 224 accidents corporels constatés un peu partout sur les différentes routes à travers le territoire national et relevant de la compétence de la police. En comparant les chiffres hebdomadaires de la semaine dernière, le nombre d’accidents de la circulation a enregistré une baisse de pas moins de 94 sinistres, de 134 blessés et le nombre de décès a régressé de 7 cas. D’une autre manière, le nombre d’accidents durant la semaine du 18 au 24 décembre 2018 a atteint 318 (accidents corporels) ayant causé la mort de 16 personnes et des blessures de différentes gravités à 422 autres, a souligné le service de communication de la DGSN.

Selon la même source, les données pertinentes indiquent que les causes de ces accidents sont principalement dues au facteur humain à plus de 90%, pour notamment non-respect de la distance de sécurité, excès de vitesse, épuisement et manque de concentration lors de la conduite, dépassement dangereux et autre non-respect de la ligne discontinue. Dans ce contexte, la Direction générale de la sécurité nationale réitère son appel aux usagers de la voie publique pour qu’ils conduisent prudemment, surtout en hiver, en respectant le code de la route, la limitation de vitesse et la surveillance périodique du véhicule. Par ailleurs, la DGSN met à la disposition des citoyens le numéro vert 1548 et la ligne de secours 17 pour recevoir des communications 24h/24h. Pour rappel, durant l’exercice 2017, quelque 3.639 personnes ont trouvé la mort et 36.287 autres ont été blessées dans 25.038 accidents de la circulation, a indiqué le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR). En 2018, les mêmes services ont enregistré près de 3100 décès sur nos routes.

Mohamed Mendaci