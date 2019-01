Permis biométrique à points : Généralisation dés le premier semestre

« Le processus pour la généralisation du permis de conduire biométrique à points sera lancé incessamment sur l'ensemble du territoire national», a annoncé le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR).

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, Ahmed Naït El-Hocine a rappelé que l’introduction du permis biométrique à points a débuté en avril 2018 dans la wilaya d’Alger puis récemment à Laghouat et affirmé que cette opération commencera à être étendue aux autres régions du pays à partir du premier semestre de 2019. « La généralisation du permis à points permettra de réduire les accidents », a-t-il assuré. En effet, la numérisation du permis permettra de supprimer l’intervention humaine qui contrecarrait les lois en vigueur dans le passé, pour sa récupération en cas d’infraction. «C’est un dispositif qui va mettre fin aux cas de complaisance et autres interventions pour la récupération du permis de conduire, puisque toute la procédure sera automatisée», a expliqué le responsable lors de l’émission «L’invité de la rédaction» de la chaine III. Évoquant les raisons du retard dans l’édition du permis de conduire biométrique, le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière a expliqué que cela était lié essentiellement à des mesures d’ordre pratique, puisqu’il fallait d’abord procéder à l’importation des matières premières pour sa fabrication, à l’installation de la chaîne de production au niveau de l’imprimerie officielle ainsi qu’au développement des logiciels pour les puces installées sur ces supports électroniques. Il dira à ce propos, que l’opération de généralisation se fera de manière graduelle sur cinq années, jusqu’à la suppression totale de l’ancien permis. Il faut dire que la conception de ce permis biométrique est 100% algérienne et qu’elle est le fruit d’un partenariat public-privé avec des compétences 100% algériennes issues de nos universités et instituts de formation. D’après le programme tracé par le ministère de l’Intérieur, un million de permis de conduire devront être délivrés en 2018. 4 millions sont prévus pour l’année suivante, 7 millions en 2020 et 10 millions en 2021. La fin de l’année 2022 étant la date-butoir pour la généralisation de ce document à puce électronique. Ahmed Naït El-Hocine a fait savoir que l’Etat a déployé d’énormes efforts pour juguler le phénomène de l’accidentalité. En témoignent, les chiffres en baisse des accidents mais également celui du nombre de victimes, depuis l’année 2016. « Le nombre de décès était de 4 500 en 2016 et de 3 600 en 2017. Durant les onze premiers mois de 2018, les accidents de la circulation ont causé 3 091 morts soit une de baisse de 8,36 % », a-t-il précisé, tout en ajoutant que les indicateurs étaient en baisse pour le nombre d’accidents corporels ou du nombre de blessés. «Durant les 11 premiers mois de 2018, les chiffres font état de 21 568 accidents ayant provoqué la mort de 3 091 personnes et de 30 561 blessés », a-t-il dit. Le directeur du CNPSR a, par ailleurs, tenu à souligner que la baisse des sinistres routiers a lieu au moment où est observée une «croissance effrénée» du parc automobile, en même temps qu’une augmentation de la population. Ce constat, a-t-il indiqué «témoigne du travail de sensibilisation et de contrôle entrepris pour faire baisser le nombre des victimes de la route». Il a indiqué que près de 90% des causes d’accidents sont dues au facteur humain, notamment dans le cadre du non-respect des règles de circulation routière, dont celles liées à l’excès de vitesse (25% du nombre des sinistres) et affirmé que dans 45% des cas, les auteurs d’accidents sont essentiellement des jeunes de moins de 29 ans parmi lesquels, 23,4% sont titulaires d’un permis de conduire datant de moins de 2 années. Poursuivant ses propos, l’invité de la rédaction a fait remarquer que les accidents impliquant des autobus de transport et l’implication de camions sont également à l’origine d’un grand nombre d’accidents et fait état de mesures obligeant depuis une année les conducteurs à fractionner leur trajet et, de plus, à s’adjoindre un autre chauffeur, lorsqu’ils doivent effectuer de longues distances, et ce ,en attendant l’introduction de chrono tachygraphes performants.

Sarah A. Benali Cherif