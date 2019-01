Parc hôtelier à Oran : De nouveaux établissements en projet

Sur les 178 projets de nouveaux hôtels en cours de réalisation dans la wilaya d’Oran, 5 sont en cours de réception et devront entrer en service durant cette nouvelle année, a-t-on appris d’une source responsable locale. Les nouveaux établissements s’ajouteront aux 7 réceptionnés l’année dernière à la faveur de l’ouverture de la saison estivale répartis sur trois catégories 5, 4 et 3 étoiles et totalisent une capacité d’accueil de 703 nouveaux lits. Les nouvelles infrastructures en construction doteront le parc hôtelier d’Oran de 15.000 lits. Selon la même source locale, d’autres hôtels seront livrés avant la fin de l’année en cours, et une majorité des projets restants devra être opérationnelle à l’approche de l’ouverture de Jeux méditerranéens de 2021.

Dans cette même perspective, Oran devra réceptionner son premier village-club touristique d’ici 60 mois. Il s’agit de Kristel Club. Le projet est en cours de construction sur une superficie de 10 ha, en contrebas de la montagne des Lions à l’est de la wilaya. Il comprend la réalisation de deux hôtels 5 et 4 étoiles pour 550 chambres, des bungalows, un aquarium, des espaces verts et de détente et une Marina pour accueillir des dizaines de bateaux, un centre de thalassothérapie et d’autres équipements de hauts standing. Les gros œuvres ont été confiés à une entreprise chinoise, et les travaux d’aménagement et de finition devront être assurés par des Espagnols. En matière d’hôtellerie, la wilaya d’Oran dispose d’une capacité d’accueil estimée actuellement à 15.000 lits, et celle-ci devra passer à près de 26.000 l’année prochaine et à 50.000 d’ici cinq ans. Les projets lancés dans le secteur qui seront réceptionnés dans les deux années à venir devront générer près de 10.000 postes d’emploi, avait révélé l’ex-ministre du Tourisme et de l’Artisanat, lors d’une visite de travail. En outre, une école supérieure d’hôtellerie et de tourisme, lancée par la Société d’investissement hôtelier (SIH) a été réceptionné en octobre 2018. Cet établissement est le deuxième du genre appartenant à cette société publique, après celui d’Aïn Bénian, et il disposera de 160 places pédagogiques et autres structures. Cette école devra assurer une formation d’excellence pour les futurs managers et cadres dirigeants du secteur. Elle est située à proximité du centre des Conventions d’Oran (CCO). L’autre projet s’inscrivant dans la stratégie du développement du secteur est l’Institut supérieur régional des métiers d'hôtellerie et de tourisme, lancé à Cap Falcon, et qui devra être réceptionné dans un an, selon les responsables locaux. La future institution est placée sous la tutelle du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, et elle est dédiée à la formation des techniciens supérieurs et à la prise en charge de toutes les manifestations pédagogiques concernant la filière d'hôtellerie.

Amel Saher