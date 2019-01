Algérie - états-unis : La musique facteur de rapprochement

Signature d’un mémorandum d’accord entre l’institut supérieur de musique Mohamed-Fawzi et the «Morehouse college Glee club»

Un mémorandum d’accord a été signé jeudi soir, au théâtre national algérien Mohamed-Bachtarzi à Alger, entre l’Institut supérieur de musique Mohamed-Fawzi et the Morehouse college Glee Club, représenté par le directeur de l’Institut de musique Uzee-Brown, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, John P. Desrocher et des personnalités du secteur de la culture.

Dans une déclaration à la presse, M. Mihoubi a souligné que «la coopération algéro-américaine passe par des phases importantes», en témoigne la présence des Etats-Unis aux différentes activités organisées, dont le SILA et le FIBDA.

Après avoir affirmé que les nombreux cycles et ateliers de formation ont été des plus bénéfiques pour les deux pays, le ministre a qualifié cela d’expérience réussie, précisant que cette «coopération va sûrement renforcer les relations entre les deux pays».

Pour sa part, le diplomate a affirmé que ce «mémorandum ne vise pas uniquement à partager les traditions culturelles américaines avec l’Algérie, mais aussi d’accorder aux Algériens l’opportunité d’étudier aux Etats-Unis et de participer aux échanges d’expériences. Dans ce cadre, M. Desrocher a saisi cette opportunité pour rappeler que «des artistes algériens participent au programme OneBeat».

Par ailleurs, la chorale polyphonique américaine de «The Morehouse College Glee Club» de l’université de musique américaine «Morehouse College» a animé un spectacle lyrique au TNA dans une salle archicomble. Une trentaine de chanteurs, parfois accompagnés d’un pianiste, ont repris les classiques de cette chorale composée d’étudiant de l’institut fondé en 1911. Il convient de noter que ce spectacle organisé par l’Institut national supérieur de musique Mohamed-Fawzi, en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis, s’est distingué à la fin par la présence de chanteurs algériens qui ont entonné, entre autres Ahlen wassahlen, Ahlen Bikoum et Goumari.

Hichem H.