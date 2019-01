Airbus finalise la vente de 120 A220-300 à deux compagnies américaines : Pour un montant de 11 milliards de dollars

L'avionneur européen Airbus a annoncé jeudi la finalisation de deux commandes pour des compagnies américaines, portant chacune sur 60 A220-300, pour un montant total estimé à 11 milliards de dollars (9,7 mds EUR).

Les appareils, qui avaient fait l'objet de deux protocoles d'accord en juillet 2018, seront livrés aux compagnies aériennes américaines JetBlue et Moxy, cette dernière étant en cours de gestation et devant voir le jour en 2021, a indiqué Airbus dans deux communiqués séparés. Les A220-300 seront construits dans la nouvelle usine Airbus de Mobile, en Alabama (Etats-Unis). La production doit débuter à la fin du mois de janvier, selon les communiqués de l'avionneur européen. Le P-dg de JetBlue, Robin Hayes, cité dans le communiqué, a dit espérer que la commande passée à la fin du mois de décembre «aide à garantir la prestation de la meilleure expérience de vol aux clients», tout en permettant «d'atteindre nos objectifs financiers de long terme». Les 60 appareils acquis par la compagnie américaine s'ajoutent aux près de 200 A320 et A321ceo exploités par JetBlue, et aux 85 A321neo qu'elle a commandés. Moxy, créée par le fondateur de JetBlue David Neeleman, réalise pour sa part sa première commande. Ce dernier a d'ailleurs insisté sur la capacité «unique» de l'A220-300 à «être exploité dans des marchés peu desservis». L'A220-300 est la nouvelle mouture du CSeries de Bombardier, les avions de cette gamme pouvant transporter 100 à 150 passagers. Lors du protocole d'accord conclu en juillet avec JetBlue, Airbus avait remercié «le premier client du nouvel avion d'Airbus rebaptisé A220». L'Américaine Delta Air Lines avait déjà commandé 75 CSeries en 2017, avant l'entrée de l'avionneur européen dans le programme de son nouveau partenaire européen. Le premier avion a été livré à la fin du mois d'octobre. A la mi-journée, l'action Airbus cédait 1,62% à la Bourse de Paris, pour s'établir à 82,77 euros.