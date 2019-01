Pétrole : En attendant la réaction du marché

Le cartel des pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (hors-Opep) se sont entendus, début décembre 2018, à Vienne, sur une réduction globale de leur production de 1,2 million de barils par jour, engagement valable pour six mois à partir de janvier 2019.

Toutefois, l'effet d’annonce de cette décision qui en exempte l’Iran, le Venezuela et la Libye, n’aura que peu influencé les cours de l’or noir qui enregistrent leur plus forte baisse depuis l’été de 2017. Le prix du baril de Brent qui a affiché en fin de semaine 53,83 dollars, a marqué, en décembre dernier, une troisième baisse mensuelle consécutive, alors que des questions restent posées quant au niveau de conformité aux clauses et formalités de l’accord de réduction de la production.

L’Opep, qui se déploie à diminuer l'offre, devrait incessamment divulguer les quotas définis pour chaque pays, démarche qui devrait contribuer au respect du

«pacte» de décembre 2018, et stimuler, par la même occasion, les cours du pétrole, en agissant sur l’offre et la demande au courant de ce trimestre, selon les observateurs. En attendant une éventuelle réaction du marché, la cadence à la baisse des prix, entamée en octobre dernier, précédant une hausse significative, se poursuit sur fond d’inquiétudes alimentées par des craintes liées à l’excès d'offre sur le marché mondial.

La hausse de la production américaine, le recul de la demande chinoise —le pays étant devenu le premier importateur mondial de pétrole—, le recul de l’industrie en Asie, ou encore les facteurs géostratégiques, sont autant de éléments interférant dans les fluctuations du marché pétrolier, autrement dit sur la demande qui risque de ralentir.

Des analyses optimistes de spécialistes de renommée semblent prédire, en tout cas, de meilleures perspectives pour le marché pétrolier qui devra reprendre, selon eux, ses équilibres au cours des prochains mois. Des données de suivi émanant de l'agence Bloomberg « ont montré que l'Arabie saoudite avait déjà pris les devants et réduit en décembre ses exportations d'environ 500.000 barils par jour, avec notamment des volumes moins élevés en direction des Etats-Unis et de la Chine», rapportait mercredi dernier le site spécialisé « Le prix du baril».

Une initiative qui devrait être suivie par les membres et non-membres de l’Opep concernés par l’accord et qui contribuerait à soutenir les cours de l’or noir après sa mise en œuvre effective.

En novembre dernier, dans son rapport mensuel sur le pétrole, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) confirmait ses prévisions de croissance de la demande de brut, à 1,3 million de barils par jour en 2018 et 1,4 million en 2019, soit une demande mondiale portée à 100,6 millions de barils en 2019. Un volume favorable à la reprise des prix et à l’équilibre du marché.

D. Akila

Soutenus par les signes d’une baisse de l'offre de l'Opep

Les cours du pétrole en hausse

Les cours du pétrole ont terminé en hausse jeudi, les marques d'une baisse de la production de l'Opep permettant de reléguer au second plan les craintes d'un ralentissement de la demande.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a terminé à 55,95 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,04 dollar par rapport à la clôture de mercredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de février a pris 55 cents pour terminer à 47,09 dollars. Les cours ont beaucoup oscillé en cours de séance, faisant dire à l'analyste de PVM, Tamas Varga, que «l'année commence comme la précédente avait fini, avec une volatilité exacerbée». Les cours ont notamment piqué du nez juste après l'ouverture de la Bourse de New York, elle-même affaiblie par le plongeon d'Apple qui a prévenu que ses résultats trimestriels seraient moins bons que prévu en raison du ralentissement de la croissance chinoise. Cet avertissement signale encore un peu plus la fragilité de la croissance chinoise et laisse présager une demande terne de la part du premier importateur mondial d'or noir au cours des prochains mois.

Mais les investisseurs réagissent aussi à la possibilité d'une offre moins importante que prévu. L'Arabie saoudite a ainsi exporté en décembre 7,25 millions de barils de brut par jour (mbj), soit moins que lors des deux mois précédents, selon des données compilées par l'agence Bloomberg à partir du suivi de navires pétroliers par satellite. Ryad a ainsi «pris de l'avance sur son engagement à réduire sa production, ce qui est considéré comme un signal encourageant», a remarqué Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. «L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires ont en effet promis début décembre de limiter leurs extractions à partir du 1er janvier pour mettre un terme à la chute des prix, qui ont cédé environ 40% depuis début octobre. La production continue par ailleurs à reculer au Venezuela et en Iran et «la capacité de la Libye à exporter est affectée par des conditions météorologiques défavorables», a souligné M. Lipow.

Les investisseurs doivent toutefois prendre également en compte l'essor de la production des Etats-Unis, qui est devenu le premier producteur mondial d'or noir avec l'exploitation du pétrole de schiste. Dans ce contexte, les données hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) devaient être scrutées lors de leur publication hier. Pour la semaine achevée le 28 décembre, les analystes tablent sur une baisse de 2,3 millions de barils des stocks de brut, sur une hausse de 2,7 millions de barils des stocks d'essence et sur une hausse des stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole) de 1 million de barils, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.