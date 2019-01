Compagnies d’assurance : A l’ère du digital

Les compagnies d’assurance passent toutes, à degrés divers, au digital. Hassan Khalifati affirme qu’Alliance Assurances qu’il dirige depuis 2004 place le web comme un «axe stratégique de son marketing» et un «levier d’information et d’acquisition qui lui permet, depuis quelques mois, de se distinguer». Dans un entretien accordé à la «Revue de l’assurance», M. Khelifati énumère les atouts de sa compagnie, citant un site web «informatif et dynamique» qui sera prochainement «responsif, adaptif et plus attrayant». S’ajoute une «présence très active» sur les réseaux sociaux qui a permis à la compagnie d’être «leader en performances sur Facebook par rapport aux autres compagnies du secteur durant le 1er semestre 2018». Alliance Assurances développe également des «applications mobiles qui sont amenées à être mises à jour», «un service de devis en ligne», un «site d’alerte gratuit concernant l’échéance de l’assurance de nos clients». Quant au service de paiement en ligne, M. Khelifati assure qu’il sera disponible «dès l’obtention de l’Application programming interface» par la Satim». De son côté, Hakim Soufi, Pdg de la CIAR et Président du Conseil d’administration de Macir Vie dira que le web est «un des leviers les plus importants», précisant que, pour Macir Vie, le site devient une «source de profit qui monte en puissance», et les réseaux sociaux représentent «le socle de nos campagnes marketing». Chiffres à l’appui, le même responsable relève un nombre de fans de 290.000, ajoutant que l’application mobile «apportera une véritable valeur-ajoutée pour nos clients». Et précise que Macir Vie offre «la possibilité de faire un devis en ligne et de souscrire à l’assurance voyage en utilisant les deux cartes de paiement : LA CIB et EDDAHABIA». Dans ce même registre, Said Ferrani, directeur Marketing et technologies de la GAM Assurances souligne que le développement digital «nous permet de créer de nouveaux leviers de fidélisation qui sont activés par des actions de marketing digitales». Ce n’est pas tout. GAM Assurances dispose également d’un «service de devis en ligne, automatisé» et son service de paiement en ligne est «en cours». Idem pour Caarama Assurance. Son premier responsable, Amar Meslouh, indique que sa compagnie dispose d’un «plan marketing qui découle d’une stratégie réfléchie et validée par les organes de gestion de l’entreprise». En avril 2018, rappelle-t-il, Caarama Assurance était «la première à lancer son application mobile «My Caarama», offrant les mêmes fonctionnalités que notre site web». L’année précédente a connu, pour ladite compagnie, le lancement du paiement en ligne. Par ailleurs il convient de préciser que 11 sociétés sur 24, soit 45.83%n du secteur national des assurances proposent le service de devis en ligne. Mais la simulation en ligne de devis est illimitée dans la majorité des cas aux produits d’assurances voyage, de multirisques habitation et de couverture contre les catastrophes naturelles.

Fouad Irnatene